Siatkówka. Antiga w Szczecinie. We wtorek Chemik z DevelopResem

Stephana Antigę z rzeszowiankami już gościliśmy w Netto Arenie... Fot. Ryszard PAKIESER

We wtorek o godz. 19 w Netto Arenie w Szczecinie w ostatnim meczu sezonu zasadniczego Tauron Ligi siatkarek mający już zapewnione miejsce w play-offach Lotto Chemik Police zmierzy się z wiceliderującym DevelopResem Rzeszów, któremu marzy się jeszcze I miejsce przed play-offami.

W piątek DevelopRes zakończył współpracę z trenerem Michalem Maškiem, a zastąpił go powracający do Rzeszowa słynny Stephane Antiga, który do mistrzostwa świata doprowadził polskich siatkarzy.

(mij)