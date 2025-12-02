Siatkówka. Lotto Chemik znów bez punktów

Piątej porażki w sezonie doznały siatkarki Chemika. W poniedziałkowy wieczór podopieczne trenera Dawida Michora nie były wstanie zatrzymać rozpędzonego w ostatnich tygodniach UNI. Najskuteczniejszą siatkarką meczu była doświadczona Katarzyna Zaroślińska-Król.

LOTTO Chemik Police – UNI Opole 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 16:25)

Chemik: Różyńska, Mędrzyk, Gierszewska, Partyka, Orzoł, Koput , Nowak (libero) oraz Przybyło, Grabowska, Hewelt, Rybak-Czyrniańska.

UNI przyjechało do Szczecina po serii pięciu wygranych meczów. Z Chemikiem przedłużyło serię zwycięskich spotkań w Tauron Lidze bez straconego punktu do sześciu. Mecz rozpoczął się bardzo obiecująco dla policzanek. Dobra postawa w ataku Gierszewskiej i Orzoł oraz trzy asy dały gospodynią przewagę i po 29 minutach Chemik rozstrzygnął inauguracyjną partię na swoja korzyść. W dalszej części meczu inicjatywa była już po stronie opolanek. Atak UNI ciągnęły w II secie Guereca i Hellvig, a od III odsłony na najwyższe obroty wskoczyła Zaroślińska-Król. Była atakujaca Chemika, rozgrywająca 17 sezon w najwyższej klasie, w decydujących dwóch setach na 18 ataków pomyliła się tylko 6 razy. Zaroślińska-Król zakończyła mecz z dorobkiem 23 punktów i statuetką MVP. Chemik był skuteczny w ataku, miał niezłe przyjęcie, ale rywalki były w ofensywie nie do zatrzymania. (woj)

