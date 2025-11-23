Siatkówka. Chemik bez punktów w Bydgoszczy

Fot. Stanisław Zyblewski

Siatkarki Chemika przegrały w Bydgoszczy czwarty mecz w sezonie. Pałac grał w sobotę dużo skuteczniej od policzanek. Punktował lepszym atakiem, skutecznym blokiem i agresywną zagrywką.

Pałac Bydgoszcz – Lotto Chemik Police 3:1(25:20, 19:25, 25:13, 25:22)

Lotto Chemik: Partyka, Mędrzyk, Koput, Gierszewska, Orzoł, Różyńska, Nowak (libero) oraz Przybyło, Grabowska, Hewelt, Rybak-Czyrniańska.

Siatkarki Pałacu tylko w II secie oddały inicjatywę policzankom. Przez pozostałą część meczu grały konsekwentnie i skutecznie. Już na starcie meczu asem popisała się Baka, a po chwili Witkowska. W sumie Pałac zaliczył 5 punktów bezpośrednio z zagrywki, a w wielu przypadkach odbiór Chemika, statystycznie na poziomie 38 procent, daleki był od dobrego.

Od początku meczu policzanki miały też spore kłopoty w ataku. Już w pierwszym secie z blokiem rywalek nie radziła sobie Gierszewska. Podstawowa atakująca Chemika w całym meczu skończyła tylko 5 z 24 ataków. Niemal identyczne statystyki ataku miała najskuteczniejsza w tym sezonie siatkarka Chemika Mędrzyk. Dla Chemika w wielu fragmentach meczu nie do przejścia był blok rywalek. Bydgoszczanki zdobyły 16 punktów bezpośrednio po zastawieniach, a kolejne 12 akcji wyblokowały. W bloku Pałacu królowała Witowska. W ofensywie Chemika w sobotę najjaśniejszym punktem była Orzoł, która na 39 piłek skończyła 21. W I partii niezłą zmianę zaliczyła też Hewelt, ale nie była w stanie odwrócić losów inauguracyjnej partii.

Koncertowy początek Pałacu nieco uśpił czujność gospodyń, a lepiej zaczął w II secie grać także Chemik. Atak ciągnęła Orzoł, ważne akcje kończyła Mędrzyk, a seria skutecznych zagrywek popisała się Gierszewska.

Kolejne sety toczyły się już pod dyktando Pałacu. Baki i Foucher wzięły na swoje barki atak bydgoszczanek, a kolejne siatkarki Pałacu aktywnie grały na siatce. Przegrana najpierw do 13, a potem do 22.

Następny mecz ligowy policzanki rozegrają za tydzień w Netto Arenie, a rywalem Lotto Chemika będzie rewelacja sezonu UNI Opole. (woj)

