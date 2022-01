Siatkówka. Dani Drews już w Policach

Amerykańska przyjmująca Dani Drews we wtorek dotarła do Polski. Nowa siatkarka Chemika pobyt w Policach rozpoczęła od serii badań medycznych i sprawnościowych, które potrwają dwa dni. Niewykluczone, że Amerykanka pojedzie z drużyną mistrzyń Polski już na najbliższy mecz Tauron Ligi do Łodzi.

O pozyskaniu Dani Draws policki klub poinformował w połowie grudnia. Siatkarka, która w USA w lidze akademickiej zasłynęła rekordowymi statystykami zdobywanych punktów, miała w Polsce zameldować się tuż po Nowym Roku. Jej przylot opóźnił się jednak o ponad tydzień z powodu pozytywnego wyników testu na koronawirusa.

Draws sezon w USA zakończyła już przed ponad miesiącem. W ojczyźnie miała jednak realizować osobisty plan treningowy przygotowany przez sztab szkoleniowy Chemika. Siatkarka prawdopodobnie w najbliższych dniach nie będzie jeszcze trenowała z całą drużyną tylko indywidualnie przygotowywać do rozpoczęcia zajęć na pełnych obciążeniach. Nie wykluczy to prawdopodobnie obecności Dani Drews na najbliższym niedzielnym meczu Chemika z ŁKS w Łodzi. Amerykanka zostanie zgłoszona także do Ligi Mistrzyń i niewykluczone, że jej debiut w polickiej drużynie przypadnie właśnie w tych rozgrywkach. 20 stycznia Chemik w szczecińskiej Netto Arenie podejmować będzie serbski ZOK Ub.

