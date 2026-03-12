Siatkówka. Chemik znów bez punktów

Finisz sezonu zasadniczego nie był udany w wykonaniu siatkarek Chemika. Po porażce przed kilkoma dniami ze Stalą Mielec, teraz musiały uznać wyższość Radomki. Porażka nie wpłynie na udział Chemika w play-off, ale zdecydowanie pogorszy pozycję startową przed ćwierćfinałami Tauron Ligi.

Radomka Radom - Lotto Chemik Police 3:1 (12:25, 25:18, 25:19, 25:21)

Chemik: Partyka, Mędrzyk, Różyńska, Gierszewska, Orzoł, Koput, Nowak (libero) oraz Przybyło, Grabowska, Hewelt, Rybak-Czyrniańska.

Premierowa odsłona od początku układała się po myśli Chemika. Policzanki szybko wypracowały przewagę 10:3 i 17:7, a set zakończyły do 12. Przez długą część drugiej partii trwała wyrównana walka. Przy stanie 14:13 w polu zagrywki pojawiła się Petrenko i wówczas jej zespół odskoczył na sześć punktów. Potem punktowała Plaga, a w bloku dała się we znaki Chemikowi Gałkowska. Policzanki nie były w stanie odrobić strat. Trzeci set także lepiej zaczął zespół trenera Michora, ale Radomka znów miała lepszą końcówkę. Chemik prowadził jeszcze w IV secie 15:9, ale dobra defensywa Radomki i skuteczne kontry pozwoliły gospodyniom rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść.(woj)

