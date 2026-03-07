Siatkówka. Chemik pogromcą faworytów

Siatkarki Chemik kontynuują serie zwycięstw z wyżej notowanymi rywalkami. Po ograniu przed tygodniem w Opolu rewelacji rozgrywek UNI, teraz Chemik nie oddał nawet seta wicemistrzyniom Polski ŁKS-owi.

Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)

Chemik: Partyka, Orzoł, Mędrzyk, Różyńska, Koput, Gierszewska, Nowak (libero)

Ekipa z Polic w końcówce sezonu zasadniczego zadziwia dyspozycją. W piątkowy wieczór Chemik potwierdził, że wygrana przed kilkoma dniami w Opolu nie była dziełem przypadku. W kolejnej ligowej potyczce, tym razem z wicemistrzyniami Polski, policzanki nie oddały rywalkom seta. Bohaterką meczu była Weronika Gierszewska. Była siatkarka ŁKS w rywalizacji ze swoim byłym klubem atakowała z ponad 63-procentową skutecznością i zdobyła 19 punktów. Pozostałe siatkarki polickiej ekipy punktowały z 45-procentowa skutecznością, a dodatkowe 15 punktów zdobyły blokiem. Mecz układał się tak dobrze, że trener Dawid Michor nie dokonał w jego trakcie żadnej zmiany! (woj)

