Siatkówka. Chemik ograł kandydata do medalu

Fot. Stanisław Zyblewski

Jeszcze przed meczem w Opolu Policzanki nie były pewne miejsca w finałowych play-offach, ale po zdobyciu kompletu punktów z trzecim w tabeli UNI są już jedną noga w ćwierćfinałach.

UNI Opole - Chemik Police 1:3 (25:27, 25:23, 24:26, 22:25)

Chemik: Gierszewska, Orzoł, Mędrzyk, Koput, Partyka, Różyńska, Nowak (libero) oraz Grabowska, Hewelt, Rybak-Czyrniańska, Ropel-Puzdrowska (libero)

Chemik zdobył niezwykle cenne trzy punkty w Opolu. W meczu z kandydatem do medalu Tauron Ligi pokazał się z dobrej strony w decydujących momentach. W końcówce IV partii punktowała Orzoł, a ważne akcje kończyła Mędrzyk. W kluczowych akcjach decydującą rolę odegrał też blok Chemika, który potrafił powstrzymać m.in najskuteczniejszą siatkarkę ligi Zarośliską-Król.

Oba zespoły zepsuły w tym meczu 21 zagrywek, a MVP spotkania wybrano Orzoł. (woj)

