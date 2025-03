Siatkówka. Chemik – Developres tym razem już w ćwierćfinale

W tym sezonie Developres przegrał z Chemikiem tylko dwa sety. Fot. Dariusz GORAJSKI

Developres Rzeszów po raz czwarty w ostatnich pięciu sezonach będzie rywalem Chemika w play-off Tauron Ligi. Zespoły spotykały się dotychczas w decydujących finałach, ale teraz dwa utytułowane zespoły zagrają ze sobą już w ćwierćfinale.

W ostatnich latach w polskiej żeńskiej siatkówce dominowały Chemik i Developres. Oba zespoły spotkały się w finałach Tauron Ligi w sezonie 2020/2021, 2021/2022, a ostatnio przed rokiem. Wszystkie finałowe potyczki kończyły się wygranymi ekipy z Polic. Wiosną 2024 roku Chemikowi do zdobycia mistrzostwa Polski wystarczyły trzy spotkania, podobnie jak w 2022 roku. Najbardziej zaciętą finałową rywalizację pomiędzy tymi drużynami kibice obejrzeli w 2021 roku, kiedy to losy mistrzostwa Polski rozstrzygnęły się po czterech meczach, w tym trzech zakończonych tie-brekami. Po raz ostatni Developres pokonał Chemika w fazie play-off w 2019 roku. Zespoły walczyły wówczas o brąz w lidze.

Chemik w ostatnich 12 sezonach zawsze grał w finałowych play-offach i tylko raz odpadł w ćwierćfinale. Przed dwoma laty na drodze do półfinału stanęły polickiej ekipie siatkarki Budowanych Łódź.

Przedsezonowe zawirowania wokół Chemika sprawiły, że mistrzynie Polski w tym sezonie nie były kandydatkami do medali. Na początku mówiono bardziej o walce o utrzymanie, niż play-offach. Dobra postawa drużyny trenera Dawida Michora sprawiła jednak, że Chemik już na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej był pewny miejsca w „ósemce”. Nie przeszkodziło w tym nawet odjęcie 3 punktów, za niespełnienie warunków licencyjnych. Chemik od tej decyzji się odwołał i jeszcze przed ostatnim meczem sezonu zasadniczego wydał stanowcze oświadczenie, w którym domagał się rozpatrzenia odwołania i przywrócenia odebranych punktów. Odwołanie oficjalnie zostało odrzucone. Wspomniane 3 punkty dałyby Chemikowi 7 miejsce na koniec sezonu zasadniczego i rywalizację w ćwierćfinale z ŁKS, a nie Developresem.

W rzeszowskim klubie doszło w ostatnich dniach do sensacyjnych zawirowań. Michała Maska na stanowisku trenera zastąpił Stephan Antiga. Dla Francuza był to powrót do rzeszowskiego zespołu po 333 dniach. Jeszcze przed rokiem to właśnie pod wodzą Antigi siatkarki Developresu rywalizowały z Chemikiem o złoto.

W tym sezonie zdecydowanym faworytem rywalizacji jest Developres. Rzeszowianki mają o 12 zwycięstw więcej od Chemika w sezonie zasadniczym i dwukrotnie pokonały policzanki w bezpośredniej rywalizacji. W grudniu w Rzeszowie, podobnie jak we wtorek w Netto Arenie, Developres triumfował 3:1. Walka o półfinał toczy się do dwóch zwycięstw. Pierwszy mecz zaplanowano w sobotnie południe w Rzeszowie, kolejny w środowy wieczór w Szczecinie. Jeśli te mecze nie wyłonią triumfatora o awansie do czołowej czwórki zadecyduje 30 marca mecz w Rzeszowie. Wygrany z pary Chemik – Developres w półfinale trafi na BKS Bielsko lub Radomkę Radom, a przegranym ćwierćfinalistom pozostanie walka o miejsca 5-8.

(woj)