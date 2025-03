Siatkówka. Chemik już pewny play-offów

Chemik w ostatnich tygodniach zdobył 10 punktów i zapewnił sobie miejsce w ćwierćfinale Tauron Ligi. Fot. Dariusz GORAJSKI

Siatkarki Chemika zdobywając punkt w wyjazdowym spotkaniu z Budowlanymi Łódź, na kolejkę przed zakończeniem sezonu zasadniczego zapewniły sobie miejsce w finałowych play-offach Tauron Ligi. Z której pozycji rozpoczną ćwierćfinałową wyjaśni się po ostatnim meczu zaplanowanym za tydzień we wtorek.

– W Łodzi widzieliśmy zupełnie inny obraz naszego zespołu w porównaniu z tym, co było na początku sezonu. Myślę, że przede wszystkim widać zespół, który walczy, który już trochę nabrał doświadczenia w lidze i nie daje sobie łatwo w kaszę dmuchać. Oczywiście mimo wszystko apetyt rośnie w miarę jedzenia. Na początku sezonu w ciemno przyjęłybyśmy punkt w Łodzi, ale teraz jesteśmy niezadowolone, że prowadząc 2:1 i nie wyciągnęłyśmy tego na wygraną na naszą korzyść. I tak bardzo się cieszymy, bo był dla nas bardzo ważny punkt w kontekście całej tabeli – mówiła po meczu w Łodzi kapitan Chemika Martyna Grajber-Nowakowska.

Przed sezonem 2024/2025 notowania Chemika były raczej niskie. Długo sam start mistrza Polski w rozgrywkach były niepewny. Ostatecznie Chemik w mocno odmłodzonym składzie przystąpił do rozgrywek, a w grudniu dokonał dwóch dodatkowych transferów. Z zaledwie dwoma siatkarkami z ubiegłorocznego składu Chemik bardziej wskazywany był jako potencjalny spadkowicz niż drużyna aspirujący do finałowej „ósemki”. Zespół debiutującego w ekstraklasie trenera Dawida Michora sprawił jednak kilka niespodzianek, a w ostatnim czasie wszedł na zupełni inny poziom. Już w lutym po trzech kolejnych wygranych 3:0 Chemik był spokojny o ligowy byt. Po niedzielnym meczu w Łodzi zapewnił sobie awans do play-off. Nie przeszkodziła w tym nawet kara odjęcia 3 punktów nałożona przez Komisję Licencyjną PZPS.

Przed ostatnimi spotkaniami rundy zasadniczej ekipa Chemika zajmuje 7 pozycję z 8 zwycięstwami na koncie. Po odebraniu wspomnianych 3 punktów, policzanki mają ich 24. Co prawda aktualnie zajmujące 9. miejsce UNI Opole może się jeszcze zrównać z policzankami punktami, ale będzie miało gorszy bilans wygranych meczów.

W meczu ostatniej kolejki Chemik podejmować będzie Developres Rzeszów. Spotkanie zaplanowano we wtorek 18 marca w Netto Arenie. Będzie to ostatni akcent sezonu zasadniczego w Tauron Lidze i dopiero jego wynik zadecyduje o ostatecznej pozycji Chemika przed play-off. Pozostałe mecze 22 kolejki rozstrzygną się najpóźniej w poniedziałek.

(woj)