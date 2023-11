Siatkówka. 63 minuty Chemika w Opolu

Fot. Ryszard PAKIESER

Najszybsze zwycięstwo w sezonie odniosły w Opolu siatkarki Chemika. Podopieczne trenera Marco Feneglio w 63 minuty rozprawiły się z UNI, a włoski szkoleniowiec zdążył zrobić tylko jedna zmianę.

UNI Opole - Chemik Police 0:3 (11:25, 12:25, 16:25)

Chemik: Inneh-Varga, Mędrzyk, Pierzchała, Sahin, Korneluk,Kowalewska, Grajber-Nowakowska (libero) oraz Ding.

Policzanki w I secie zagrały na kosmicznym poziomie - 70-procentowej skuteczności ataku. Zdobywczynie Superpucharu nie zwolniły tempa do końca meczu. Wygrany pierwszy set do 11 i drugi do 12 pokazuje, jaka różnica klas dzieliła obie drużyny. Dopiero w trzecim, najdłuższym secie, Chemik uporał się z rywalkami w 24 minuty i pozwolił UNI ugrać 16 punktów.

Wspomniane już kosmiczne statystyki siatkarkom Chemika udało się utrzymać w końcowym rozrachunku. W barwach policzanek nie było siatkarki, która atakowałaby ze skutecznością poniżej 50-procent. Najskuteczniejszą siatkarka meczu Inneh-Varga skończyła 15 z 24 ataków i zdobyła 16 punktów. Atakująca z Rumunii została MVP spotkania.

(woj)