Roudnet. Wspomóżmy szczecinian

W dniach 8-11 września w Belgii odbędą się pierwsze w historii mistrzostwa świata w roundnet, w których wystartuje ponad 600 osób z 33 krajów z różnych kontynentów, a w 16-osobowej reprezentacji Polski znalazła się m.in. trójka szczecinian: Paulina Pojawis oraz Marek Szymański i Katarzyna Bonifrowska.

Roudnet jest to gra zespołowa, zasadami przypominająca siatkówkę. W roundnet gra się dwóch na dwóch, a obie drużyny mają 3 odbicia podczas jednej akcji. Przy serwie i ostatnim uderzeniu (ataku), piłka musi odbić się od okrągłej obręczy z naciągnięta siatką (tzw. setu). Jest to gra bez wyznaczonego pola gry, dlatego zawodnicy mogą poruszać się dookoła setu i rozgrywać akcje w dowolnym miejscu. Każda akcja kończy się 1 punktem dla jednego z zespołów. Roundnet w wersji rekreacyjnej to świetny sposób na aktywne spotkanie z przyjaciółmi lub też zabawę w gronie rodzinnym. Nie potrzeba wielkiego specjalnego boiska - grać można na trawie, orliku, plaży, hali lub nawet w wodzie! Jest to również bardzo dynamiczny i rozwijający się sport znany już praktycznie na całym świecie. Roudnet dopiero się rozwija, a reprezentanci Polski mają pewne problemy związane z wyjazdem, więc P. Pojawis, za naszym pośrednictwem, apeluje o wsparcie.

- Będę bardzo wdzięczna za wsparcie mojego wyjazdu, gdyż z pewnością będzie to dla mnie okazja konfrontacji wypracowanego przeze mnie stylu gry i nabytych umiejętności, poznania osobiście największych gwiazd tego sportu, a w szczególności zawodników i zawodniczek ze Stanów Zjednoczonych, którzy 20 lat temu rozpoczęli tworzenie społeczności rozpoczynając swoją przygodę z roundnet - mówi P. Pojawis. - Wystartowanie w turnieju będzie dla mnie przygodą i nagrodą za mnóstwo godzin, które spędziłam na treningach. Jestem liderem Women's Roundnet Europe oraz Women’s Roundnet Poland, czyli kobiecych społeczności roundnet w Polsce i Europie. Wspólnie z Fundacją Kamienica1 angażuję się w działania lokalnie na terenie miasta, województwa i Polski. Organizuję spotkania, treningi, zawody i cykl turniejów w Polsce pod nazwą Roundnet Poland Tour, w którym biorą udział zawodnicy i zawodniczki z całej Polski. Jednocześnie niejednokrotnie sama w nich startuję i wielokrotnie zajmuję czołowe miejsca na podium.

Startuję również w zawodach za granicą, w których mierzą się ze sobą zespoły zarówno z Europy jak i pozostałych kontynentów. Rywalizuję w kategorii kobiecej oraz w kategorii par mieszanych. Jestem bardzo dumna, że mogę reprezentować nasz kraj w tak wielkim, międzynarodowym wydarzeniu. Postaram się reprezentować Polskę najlepiej jak będzie to możliwe.

W tym roku podczas pierwszych Mistrzostw Świata w roundnet jest możliwość reprezentować Polskę w 3 kategoriach: męskiej, żeńskiej oraz par mieszanych. W sumie kadra liczy 16 osób. Dodatkowo cztery osoby będą wsparciem dla drużyny podczas wyjazdu. Od dwóch lat prowadzony jest ranking zawodników i zawodniczek w Polsce, a najlepszym z nich przyznawane są miejsca w kadrze. Najlepsze osoby w rankingu, zakwalifikowały się do reprezentacji Polski i mają szansę wystąpić na pierwszych w historii mistrzostwach świata roundnet. Lokalnie w Szczecinie realizuję działania w tematyce roundnet w wersji sportowej i rekreacyjnej, poprzez różnego rodzaju projekty. W sezonie jesienno-zimowo-wiosennym organizowane są bezpłatne spotkania w hali sportowej, a w sezonie letnim zapraszam na bezpłatne spotkania w każdą środę od godziny 17.30 na szczecińskich Jasnych Błoniach przy pomniku Świętego Jana Pawła II. Wpadnijcie i poznajcie mnie osobiście! Czasu jest bardzo mało, bo mistrzostwa świata w roundnet rozpoczynają się już wkrótce, ale zbiórka prowadzona będzie do końca miesiąca pod adresem: https://zrzutka.pl/a9jrnk/s/paulinapojawis . Jeżeli uzbieramy więcej środków, to przeznaczymy je na działalność lokalną. Pozdrawiam serdecznie i gorąco zapraszam na bezpłatne spotkania oraz treningi organizowane w Szczecinie przez Fundację Kamienica1 i Roundnet Szczecin! (oprac. mij)