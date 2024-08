Rajdy Terenowe. Trwa rajd Columna Medica Baja Poland 2024, dramat faworytów, Portugalczycy najszybsi!

W rajdzie Baja Poland jest sporo czeskich akcentów. Fot. Dariusz GORAJSKI

W piątek na Wałach Chrobrego rozpoczęła się 16. edycja rajdu terenowego Columna Medica Baja Poland 2024, a otwierający rywalizację odcinek specjalny w Szczecinie (9,4 km) na swoje konto zapisali Portugalczycy – Joao Ferreira i Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally+). Pechowo pierwszy dzień rajdu zakończyli jedni z najpoważniejszych kandydatów do zwycięstwa, Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja (BMW X3), bo w samochodzie dziewięciokrotnego triumfatora tej imprezy doszło do awarii silnika.



Oprócz zawodników z Pucharu Świata, w Columna Medica Baja Poland rywalizują także uczestnicy mistrzostw Polski (RMPST), czeskiego czempionatu (MMCR) oraz mistrzostw strefy Europy Centralnej (FIA CEZ). Na trasę ruszyli również motocykliści i kierowcy quadów, walczący w ramach Mistrzostw Polski w Rajdach Baja (MPRB) i Pucharu Polski w Rajdach Baja (PPRB). Wydarzenie organizowane przez Fundację Baja Poland to też część cyklu Can-Am Baja Promo. Ta wyjątkowa inicjatywa zapewnia entuzjastom jazdy terenowej możliwość sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności podczas zorganizowanych imprez i na zabezpieczonych trasach.



Zanim rozpoczęła się właściwa część rywalizacji, zawodnicy mieli ostatnią okazję do sprawdzenia swojego tempa i pojazdów podczas odcinka testowego. Blisko 6-kilometrową trasę wytyczono na bezdrożach w gminie Dobra. Najmniej czasu na pokonanie tego dystansu potrzebowali Jakub Brzeziński i Szymon Marciniak (BRP Can-Am Maverick X3). Brzeziński, wicemistrz Polski w rajdach drogowych (2016), debiutuje jako kierowca w Columna Medica Baja Poland. 38-latek był szybszy m.in. od Yazeeda Al-Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) – wicelidera punktacji Pucharu Świata. Saudyjczyk, pilotowany przez Timo-Gottschalka, stracił do Polaków 2,2 s. Trzeci rezultat uzyskali Portugalczycy – Alexandre Pinto i Bernando Oliveira (Can-Am Maverick X3), wolniejsi od Brzezińskiego o 2,5 s.



W czołowej piątce rozgrzewki znaleźli się także zawodnicy znani z występów w innych dyscyplinach lub pojazdach. Czwarte miejsce zajął Michał Kościuszko – uczestnik wielu rund WRC i RSMP (Polaris RZR Pro R, +3,0 s), którego pilotuje Artur Kordala. Za nimi uplasowali się Maciej Giemza i Rafał Marton (Polaris RZR Pro R, +6,5 s). Giemza, aktualny lider punktacji mistrzostw Polski, w poprzednich sezonach startował na motocyklu.



O godz. 15 ruszyła rywalizacja na popularnym wśród kibiców prologu w Szczecinie. W tym roku odcinek zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta stał się jeszcze bardziej widowiskowy, a to za sprawą usypanej hopy, na której zawodnicy oddawali efektowne skoki. Jako pierwsi na 9,4-kilometrową trasę ruszyli motocykliści i quadowcy. Najszybciej na mecie zameldował się Bartłomiej Tabin (KTM EXC). Adam Krysiak, korzystający z Polarisa Scramblera, był najlepszy w gronie kierowców quadów z napędem na wszystkie koła. W stawce uczestników PPRB, na pierwszym miejscu w tabeli z czasami znalazł się Rafał Kaźmierczyk (KTM EXC-F 500). Motocyklista był o 24,3 s szybszy od najlepszego z quadowców w PPRB, czyli Przemysława Majerskiego (Polaris Scrambler 1000S).

Godzinę po kierowcach jednośladów i quadów zmagania rozpoczęły załogi w samochodach. W pierwszym starciu najlepiej spisali się Joao Ferreira i Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally+). Dla Portugalczyków to drugi w karierze start w Baja Poland. Na drugim miejscu prolog zakończył saudyjsko-niemiecki duet Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive), który do zwycięzców stracił 9,1 s. Świetną formą błysnęli Maciej Giemza i Rafał Marton – autorzy trzeciego czasu (Polaris RZR Pro R, +13,3 s), najszybsi w stawce krajowego czempionatu i w klasie SSV. Z czwartym rezultatem próbę ukończyli Michał i Julita Małuszyńscy w (Mini John Cooper Works Rally+). Ich wynik był o 13,9 s gorszy od zwycięzców próby. Pierwszą piątkę zamknęli Hiszpanie – Eduardo Pons i Jaume Betriu (Taurus T3 Max, +25,9 s).



Rozczarowaniem prolog zakończył się dla Krzysztofa Hołowczyca i Łukasza Kurzei. Inaczej niż w poprzednich latach, kierowca z Olsztyna nie zdecydował się wystartować najszybszą i najbardziej zaawansowaną konstrukcją z grupy T1+, a więc takim Mini, jakim pojechał w tegorocznym Rajdzie Dakar. Hołek postawił na BMW X3, czyli starszą konstrukcję, którą rywalizuje m.in. w pozostałych rundach mistrzostw Polski. I właśnie ten samochód zawiódł dziewięciokrotnego triumfatora Baja Poland. Na około 3 km przed metą doszło do awarii silnika, więc start Hołowczyca i Kurzei w sobotnim etapie zawodów stoi pod znakiem zapytania. Michał i Nikola Lipscy (Dacia Duster) wykręcili najlepszy czas w grupie Stock, przeznaczonej dla załóg w samochodach seryjnych – z mocno ograniczonym zakresem przeróbek. Jacek Soboń z Kacprem Jeneralskim (Nissan Navara D40) to zwycięzcy prologu w grupie TH. W gronie załóg w ciężarówkach rywali pokonał czeski tercet Valtr/Pasek/Hyl (Iveco Powerstar Torpedo).



Dziesięciu najlepszych kierowców prologu (w klasyfikacji Pucharu Świata) wybiera kolejność startu do odcinków specjalnych. To element rajdowej taktyki. Otwieranie trasy oznacza trudniejszą nawigację i mniejszą przyczepność na szybszych i twardszych partiach. Z kolei ruszanie z dalszych pozycji to ryzyko utknięcia za poprzedzającą załogą, która jedzie wolniej lub miała jakieś problemy na trasie. W sobotę załogi w samochodach dwukrotnie zmierzyły się na odcinku specjalnym na Poligonie Drawskim. W tegorocznej konfiguracji próba liczy 152,8 km. Z kolei motocykliści i quadowcy mieli w harmonogramie jeden przejazd oesu na poligonie.



Columna Medica Baja Poland – wyniki prologu (Szczecin, 9,4 km)



1. Ferreira/Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally+) 07:39.3 s

2. Al-Rajhi/Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) +00:09.1 s

3. Giemza/Marton (Polaris RZR Pro R) +00:13.3 s

4. Małuszyński/Małuszyńska (Mini John Cooper Works Rally+) +00:13.9 s

5. Pons/Betriu (Taurus T3 Max) +00:25.9 s

6. Kościuszko/Kordala (Polaris RZR Pro R) +00:27.1 s

7. Białkowski/Baśkiewicz (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR) +00:28.1 s

8. Pinto/Oliveira (BRP Can-Am Maverick X3) +00:28.5 s

9. Weijs/Murphy (Arcane T3) +00:30.8 s

10. De Mevius/Jalet (G Rally Team OT3) +00:31.5 s



Program na niedzielę



• 8:00-16:00 – Miasteczko Rajdowe (Strzelnica Wojskowa przy ulicy Szafera, Szczecin)

• Od 8:40 – Odcinek specjalny 4: Sławoszewo – Szczecin (25 km)

• Od 11:00 – Serwis D: 30 min. (ulica Szafera, Szczecin)

• Od 12:40 – Odcinek specjalny 5: Sławoszewo – Szczecin (25 km)

• 13:30 – Ceremonia mety (Wały Chrobrego, Szczecin)

(oprac. mij)