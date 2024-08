Rajdy terenowe. Columna Medica Baja Poland 2024 rozstrzygnięta; dramat Krzysztofa Hołowczyca... [GALERIA, FILM]

W niedzielę rajdowcy rywalizowali w finałowym etapie, którego trasa wiodła z gminy Dobra do Szczecina. Fot. Łukasz Tymko

Od piątku do niedzieli, w Szczecinie, Dobrej i na wojskowym poligonie w Drawsku Pomorskim, rozgrywana była 16. edycja rajdu terenowego Columna Medica Baja Poland 2024. Pechowo już pierwszy dzień rajdu zakończyli jedni z najpoważniejszych kandydatów do zwycięstwa, Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja (BMW X3), bo w samochodzie dziewięciokrotnego triumfatora tej imprezy doszło do awarii silnika, w konsekwencji czego załoga wycofała się z zawodów, więc jubileuszowego dziesiątego zwycięstwa nie będzie...

Dodajmy, że nie tylko Hołek wycofał się przed czasem, a problemy mieli też inni kierowcy, zaś w generalnej klasyfikacji zwyciężyła załoga Ferreira/Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) wyprzedzając polską parę Michał Małuszyński/Julia Małuszyńska (Mini John Cooper Works Rally Plus) i ekipę De Mevius/Jalet (G Rally Team OT3).

(oprac. mij)

Film Łukasz Tymko