Poznań zdobyty! Wygrana piłkarek ręcznych

Fot. Facebook SPR Pogoń Szczecin

W 13. kolejce Ligi Centralnej Kobiet szczypiornistki SPR Pogoni rzutem na taśmę wygrały kolejny wyjazdowy mecz.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: ENEA Piłka Ręczna Poznań - SPR Pogoń Szczecin 24:25 (9:14)

POGOŃ: Paulina Adamska, Oliwia Ćwiertnia - Zuzanna Zimnicka 5, Wiktoria Gierasimow 5, Kamila Białowąs 4, Monika Koprowska 4, Oliwia Piotrowska 2, Weronika Jakóbowska 2, Emilia Jałowicka 1, Nikola Wronkowska 1, Natalia Nawrocka 1, Julia Niełacna, Dominika Roszkiewicz, Nina Klimek

Po 10. minutach na tablicy wyników był remis 4:4, ale w ciągu kolejnych 5 minut szczecinianki odskoczyły na cztery trafienia (9:5). Gospodynie popełniały błędy w ataku i nie potrafiły wykorzystać rzutów karnych, a skuteczność w tym elemencie wynosiła u nich 40%. Do przerwy Pogoń utrzymała kilkubramkową przewagę.

Po zmianie stron ekipa z grodu Gryfa kontrolowała pojedynek, ale tylko do 40. minuty, bo po trzech kwadransach znowu był remis (19:19). Od tej chwili spotkanie było bardzo emocjonujące, a jego losy ważyły się do ostatnich sekund. W 59. minucie obie drużyny miały na koncie po 24 bramki. Wtedy zwycięskiego gola rzuciła dla Pogoni Zuzanna Zimnicka. Poznanianki próbowały jeszcze wyrównać, ale zabrakło im czasu i trzy punkty pojechały do Szczecina. W Pogoni tytuł najlepszej zawodniczki meczu otrzymała Oliwia Ćwiertnia, która zastąpiła w bramce kontuzjowaną Paulinę Adamską i w końcówce spotkania wybroniła kilka ważnych piłek.

Pogoń ma na koncie 21 punktów i nadal zajmuje 5. miejscu w tabeli. ©℗ (PR)