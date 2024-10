Pływanie. Rusza naprawa dachu Floating Areny

Na Floating Arenie wkrótce pojawią się rusztowania. Fot. CIM UM Szczecin

Kompleksowe wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji dachu szczecińskiej pływalni Floating Arena będzie zadaniem firmy Konsbud. Wykonawca przejął już plac budowy i rozpoczął pierwsze prace związane z wykonaniem docelowej naprawy.

Podstawą działań pracowników firmy jest projekt wykonawczy, który będzie gotowy 10 października. Do tego czasu na terenie Floating Areny będzie trwała budowa rusztowania, z którego będą wykonywane właściwe prace. Już teraz wiadomo, że realizacja zadania nie będzie wiązała się z demontażem poszycia dachu, dlatego wszystkie prace będą odbywać się wewnątrz obiektu.

W związku z wyjątkowymi okolicznościami Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, który zarządza Szczecińskim Domem Sportu, zdecydował się na wybór wykonawcy w trybie z tzw. wolnej ręki. To procedura, która pozwala do minimum skrócić czas wyłonienia firmy, gotowej do podjęcia prac.

Jeśli naprawa przebiegnie pomyślnie basen zostanie otwarty prawdopodobnie w pierwszy kwartale 2025 roku. Zadanie kosztuje niemal 2,9 mln zł. (oprac. mij)