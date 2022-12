Pływanie. Karol Ostrowski na razie bez awansu w mistrzostwach świata

W rozpoczętych we wtorek (13 grudnia) mistrzostwach świata w pływaniu na krótkim basenie w australijskim Melbourne bierze udział 8-osobowa reprezentacja Polski z zawodnikiem MKP Szczecin Karolem Ostrowskim w składzie.

Szczeciński zawodnik wygrał swój wyścig eliminacyjny na 50 metrów stylem motylkowym z czasem nieco popsutym przez spowolniony finisz (22,71) i z tego powodu został sklasyfikowany dopiero na 20. miejscu, co nie dało awansu do półfinału.

W wyścigu eliminacyjnym na 100 metrów stylem dowolnym Ostrowski zajął 5. miejsce z czasem 47,11, co dało mu to tylko 19. pozycję, a do półfinałów przechodziło szesnastu najlepszych.

Szczecinianina czaka jeszcze jego koronna konkurencja, czyli start na 50 metrów stylem dowolnym i ewentualnie sztafeta 4 x 50 metrów. (mij)