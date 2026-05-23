Plebiscyt na najlepszych sportowców 40-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego rozstrzygnięty

Wśród wyróżnionych sportowców znalazł się m.in. lekkoatleta Marcin Lewandowski. Fot. Ryszard Pakieser

Podczas piątkowej uroczystej gali poznaliśmy wyniki Plebiscytu na Najlepszych Sportowców 40-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego. W auli uczelni przy ulicy Krakowskiej spotkali się wybitni sportowcy – olimpijczycy i reprezentanci Polski na najważniejszych międzynarodowych imprezach.

Sportowców wyróżniono w trzech kategoriach: olimpijczyków, zawodników nieuczestniczących w igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijczyków. Kapituła złożona z przedstawicieli Uniwersytetu, środowisk sportowych i dziennikarzy wytypowała 11 najlepszych w kategorii olimpijczyków (dwóch sportowców zdobyło identyczną liczbę głosów) oraz 10 sportowców nieuczestniczących w igrzyskach (tutaj bez wskazywania konkretnych miejsc).

Najlepszymi sportowcami olimpijczykami 40-lecia okazali się: Dorota Brzozowska, Paweł Czapiewski, Patryk Dobek, Marek Kolbowicz, Oskar Krupecki, Marcin Lewandowski, Małgorzata Polak (Wojtyra), Przemysław Stańczyk, Konrad Wasielewski, Henryk Wawrowski, Damian Zieliński.

Wśród sportowców nieuczestniczących w igrzyskach olimpijskich w „10” znaleźli się: Wioleta Bergiel, Agnieszka Godras-Kowalska, Agnieszka Jakubowska (Karaczun), Agata Żebro-Krzysztofek, Katarzyna Mądrowska, Bartosz Nowicki, Dawid Pacześ, Hanna Solecka, Maciej Stolarczyk, Anna Sulima-Jagiełowicz.

Paraolimpijką 40-lecia wybrano Irenę Pienio.

