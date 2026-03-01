Lekkoatletyka. Zofia Gaborska ze złotem i życiówką

Na rozgrywanych w Toruniu lekkoatletycznych mistrzostwach Polski złoty medal w skoku o tyczce zdobyła Zofia Gaborska. Szczecińska tyczkarka wynikiem 4.45 poprawiła swój rekord życiowy. To był jedyny krążek zachodniopomorskich lekkoatletów na tych mistrzostwach.

W walce o złoto mistrzostw Polski Zofia Gaborska najpierw w trzeciej próbie pokonała 4.40, a po chwili w pierwszej poszybowała nad poprzeczką zawieszoną na poziomie 4.45. Wynikiem tym umacniała się na piątym miejscu w historii polskiej halowej LA, ale do minimum na halowe MS zabrakło 25 cm. Srebrny medal MP z rekordem życiowym 4.35 zdobyła Maja Chamot ze Sprintu Bielsko Białą, a brąz przypadł Emilii Kusy ze SKLA Sopot 4.20.

Podopieczna Marcina Szczepańskiego, który w sobotę świętował też znakomity występ swego greckiego podopiecznego Karalisa (6.17 na mistrzostwach Grecji), atakowała jeszcze bez powodzenia 4.50.

– Przed skokiem na 4.40 trener powiedział mi o próbie Karalisa na 6.17. Takie wyniki kolegi z grupy treningowej dodają motywacji. A ja cieszę się bardzo z tego medalu i z tego, że jestem częścią odrodzenia kobiecej tyczki w Polsce – mówiła Zofia Gabroska.

W mistrzostwach Polski nie wystąpił utytułowany kolega Gaborskiej z KM Szczecin Piotr Lisek. Szczeciński tyczkarz wciąż odczuwa skutki urazu po pęknięciu tyczki przed dwoma tygodniami na mitingu w Niemczech. Kontuzja dłoni wykluczy Liska również ze startu w halowych mistrzostwach świata. Pod nieobecność Liska złoto mistrzostw Polski zdobył wynikiem 5.40 Filip Kempski. (woj)

