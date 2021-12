PLEBISCYT KURIERA. Patryk Dobek najlepszy, Kosta Runjaic trenerem roku!

W poniedziałek w Domu Kultury „Krzemień" przy ul. Krzemiennej w Podjuchach odbyło się uroczyste podsumowanie 67. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i 3 czołowych trenerów województwa zachodniopomorskiego. Głosami naszych Czytelników najlepszym sportowcem został brązowy medalista igrzysk olimpijskich Tokio 2020 w biegu na 800 metrów Patryk Dobek z MKL-u Szczecin, a za najlepszego szkoleniowca uznano trenera piłkarzy Pogoni Szczecin Kostę Runjaica, który w sezonie 2020/21 doprowadził portowców do III miejsca w PKO BP Ekstraklasie, a w obecnych rozgrywkach jego podopieczni zakończyli rok na pozycji wicelidera tabeli.

W tegorocznej rywalizacji czołową dziesiątkę zdominowali uczestnicy igrzysk olimpijskich oraz piłkarze, a stawkę uzupełniła siatkarka. Jeśli wziąć by pod uwagę liczbę zawodników w czołowej dziesiątce, to w rywalizacji „olimpijczycy kontra gry zespołowe" mielibyśmy remis 5:5. W klasyfikacji szkoleniowców w czołowej trójce specjalista od piłki nożnej wyprzedził kolegów po fachu zajmujących się olimpijczykami w lekkiej atletyce i kolarstwie.

Przypomnijmy, że nasi kandydaci w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka, generalnie powinni zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata albo Europy. Plebiscytową przepustką było także uzyskanie tytułu mistrza Polski. Kapituła miała też prawo w szczególnych przypadkach zgłosić sportowca niespełniającego tych kryteriów. W sportach drużynowych, dla których zrobiliśmy preferencję, bo gry zespołowe są chyba najpopularniejsze wśród kibiców, plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. W gronie pretendentów było tym razem aż 23 zawodników i 18 szkoleniowców.

Nasi Czytelnicy głosowali blisko miesiąc wybierając 10 najlepszych sportowców i 3 czołowych trenerów województwa zachodniopomorskiego. Mogli to robić na dwa sposoby: wypełniając drukowane w „Kurierze Szczecińskim" kupony i wysyłając je pocztą lub wrzucając do redakcyjnej skrzynki, a drugą metodą było wysyłanie SMS-ów. Dodajmy, że w tym roku tradycyjnych kuponów było więcej, ale różnica nie była tak duża jak we wcześniejszych edycjach naszej zabawy.

A oto laureaci 67. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego” oraz triumfatorzy w dodatkowych klasyfikacjach:

ZAWODNICY

1. Patryk Dobek (MKL Szczecin, lekkoatletyka)

2. Agnieszka Skrzypulec (SEJK Pogoń Szczecin, żeglarstwo)

3. Piotr Lisek (OSoT Szczecin, lekkoatletyka)

4. Dante Stipica (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

5. Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

6. Martyna Łukasik (Grupa Azoty Chemik Police, siatkówka)

7. Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

8. Michał Rozmys (Barnim Goleniów, lekkoatletyka)

9. Benedikt Zech (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

10. Daria Pikulik (Ziemia Darłowska, kolarstwo)

TRENERZY

1. Kosta Runjaić (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

2. Zbigniew Król (MKL Szczecin, lekkoatletyka)

3. Marcin Adamów (Ziemia Darłowska, kolarstwo)

Za najlepszych zawodników niepełnosprawnych uznaliśmy trójkę czołowych uczestników igrzysk paraolimpijskich Tokio 2020: tenisistkę stołową Natalię Partykę (złoto w drużynie i brąz indywidualny), tenisistę stołowego Patryka Chojnowskiego (złoto w rywalizacji indywidualnej) oraz lekkoatletkę Joannę Oleksiuk (4 miejsce w rzucie kulą). Ponadto specjalne wyróżnienie w tej kategorii postanowiliśmy przyznać klubowi SKSG Korona Szczecin. Przypomnijmy, że sportowcy Korony świetnie spisali się w mistrzostwach świata w lekkiej atletyce, bo srebrne medale wywalczyli Bartłomiej Janda i Daniel Kowalik, a brązowy – Mateusz Borowski. Natomiast w mistrzostwach świata w maratonie brązowe krążki zdobyli Rafał Nowak i Agata Kosztowny.

Mecenasem sportu Anno Domini 2021 została naszą decyzją wybrana Grupa Polmotor za projekt Kia Polmotor SPORT, do którego dołączył m.in. triumfator naszego plebiscytu Patryk Dobek. Grupa Polmotor wspiera też szczecińskich tenisistów, a nowa hala tenisowa przy al. Wojska Polskiego nosi nie bez przyczyny nazwę Polmotor Arena. Mecenas z branży motoryzacyjnej jest też od lat sprawdzonym sponsorem SKSG Korona.

Juniorem roku został młody, utalentowany pięściarz Bokserskiego Klubu Sportowego Skorpion Szczecin Mateusz Urban, aktualny mistrz Polski w swojej kategorii wiekowej, najlepszy zawodnik MP, reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata i mistrzostw Europy, zwycięzca międzynarodowego turnieju w Niemczech.

Ostatnie dwa lata, także w sporcie, przebiegają niejako w cieniu koronawirusa. Z tego powodu w ubiegłym roku nie przeprowadziliśmy tradycyjnego plebiscytu, a zamiast niego - Plebiscyt 75-lecia „Kuriera Szczecińskiego”. Z powodu pandemii nie mogliśmy jednak należycie uhonorować zwycięzców i uczyniliśmy to dopiero z opóźnieniem na poniedziałkowej gali w „Krzemieniu". Przypomnijmy, że Plebiscyt 75-lecia „Kuriera Szczecińskiego” wygrał mistrz olimpijski i mistrz świata Marek Kolbowicz, a wśród szkoleniowców najlepszym okazał się wychowawca całej plejady kolarskich mistrzów – Waldemar Mosbauer.

W Plebiscycie 75-lecia podsumowaliśmy wszystkie punkty zdobyte przez sportowców i szkoleniowców przez dotychczasowe 66 edycji naszej zabawy i na tej podstawie wyłoniliśmy 10 najlepszych zawodników i 3 trenerów 75-lecia. Po podliczeniu wszystkich 66 edycji Plebiscytów Sportowych naszej gazety okazało się, że wśród zawodników zdecydowanie zwyciężył wioślarz AZS-u Szczecin Marek Kolbowicz, którego nasi Czytelnicy aż 18 razy wybierali do najlepszej dziesiątki, dzięki czemu zgromadził 168 punktów, wyprzedzając kolarza Ryszarda Dawidowicza (11-krotny laureat, 87 punktów) i kajakarza Władysława Szuszkiewicza (dziesięć razy w dziesiątce, 75 punktów). W rywalizacji trenerów bezapelacyjnie zwyciężył szkoleniowiec kolarzy Gryfa Szczecin Waldemar Mosbauer, wybierany 17 razy, dzięki czemu zgromadził 42 punkty. Dodajmy, że trenerom było trudniej punktować, bo za I miejsce mieli tylko 3 punkty i nagradzanych było co roku jedynie trzech szkoleniowców, podczas gdy sportowców wybierano dziesięciu i triumfator dostawał 10 punktów. Najlepszy trener wyprzedził wicemistrza, szkoleniowca wioślarzy Krzysztofa Krupeckiego, który był wybierany nieco częściej, bo aż 18 razy, ale punktów zgromadził ciut mniej, bo 35. Na najniższym stopniu podium trenerów 75-lecia „Kuriera” stanął trener szczecińskich pływaków Mirosław Drozd, wybierany 9 razy, co pozwoliło zgromadzić 16 punktów.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy jeszcze, że przed rokiem przyznaliśmy trzy dodatkowe wyróżnienia Imprezą 75-lecia „Kuriera” został turniej tenisowy Pekao Szczecin Open. Drużyną jubileuszowego plebiscytu została wybrana drużyna siatkarek Chemika Police, a za najhojniejszego mecenasa sportu uznano Grupę Azoty. ©℗ (mij)