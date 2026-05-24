Piłka wodna. Zwycięstwo Arkonii

Najlepszym szczecińskim zawodnikiem w meczu z ŁSTW był bramkarz Filip Mariuk. Fot. Arkonia Waterpolo

Podczas weekendu Szczecinianie rozegrali dwa mecze z Łodzianami, a jeden z nich wygrali i z 6 punktami zajmują 7. miejsce.

Ekstraklasa piłkarzy wodnych: ARKONIA WATERPOLO Szczecin - ŁSTW POLITECHNIKA ŁÓDZKA Łódź 8:15 (1:3, 2:5, 1:4, 4:3)

Ekstraklasa piłkarzy wodnych: ARKONIA WATERPOLO Szczecin - UKS NEPTUN UNIWERSYTET ŁÓDZKI Łódź 8:6 (1:2, 2:2, 3:1, 2:1)

ARKONIA: Filip Mariuk - Wiktor Dziarmaga 1 i 4, Rafał Agaciński 2 i 2, Bartosz Sawicki 1 i 1, Grzegorz Strączek 1 i 0, Iwan Suszkin 1 i 0, Kacper Jarota 1 i 0, Wojciech Biegała 1 i 0, Karol Walkowiak 0 i 1, Xavier Wróbel, Adrian Łukasik, Kacper Ludek, Daniel Sochacki, Mateusz Łukasik

W pierwszym spotkaniu, mimo porażki, najlepszym zawodnikiem Arkonii wybrano bramkarza Mariuka. W trakcie gry doszło do incydentu, bo Jarota pobił się z Dmytro Hupaliwskim i obaj otrzymali czerwone kartki. W wygranym pojedynku w szczecińskim zespole wyróżniono zdobywcę 4 goli Dziarmagę. ©℗

(mij)

