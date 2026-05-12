Piłka wodna. Srebrna Arkonia Waterpolo na mistrzostwach Polski

Wicemistrzowie Polski z grodu Gryfa. Fot. Arkonia Waterpolo

W Gliwicach odbył się finałowy turniej mistrzostw Polski do lat 17 piłkarzy wodnych, w którym Arkonia Waterpolo Szczecin poniosła tylko jedną porażkę (ale w najważniejszym meczu z występującymi w roli gospodarzy późniejszymi złotymi medalistami, czyli WTS Polonią Bytom 6:18), a w pozostałych spotkaniach pokonała Stilon GKPW 59 Gorzów 14:11, UKS Syrenę Pałac Młodzieży Warszawa 14:9, UKS Neptun Uniwersytet Łódzki 17:16 i Alfę Gorzów 20:18, co pozwoliło naszej drużynie wywalczyć srebrny medal.

A oto wicemistrzowie Polski: Jan Sobański, Iwan Suszkin, Marcin Jaklewicz, Bartłomiej Milewski, Eryk Tomaszewski, Konrad Czerlikowski, Rafał Agaciński, Wiktor Dziarmaga, Miłosz Szemel, Szymon Mariuk, Xavier Wróbel Wojciech Wilczarski, Max Kornacki, Mate Kiria i Marcel Szerląg oraz trenerzy - Andrzej Zabdyr i Mariusz Stawecki.

W Szczecinie odbyła się runda kwalifikacyjna międzywojewódzkich mistrzostw Polski młodzików do lat 13, a Arkonia Waterpolo Szczecin pokonała Nekera AZS Uniwersytet Warszawski 20:9, ŁSTW Politechnikę Łódzką 17:9 i UKS Syrenę Pałac Młodzieży Warszawa 11:7 oraz uległa UKS Neptunowi Uniwersytet Łódzki 6:8 i Alfie Gorzów 11:12, co dało III miejsce oraz awans do finałów.©℗ (mij)

