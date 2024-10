Piłka ręczna. Wysokie zwycięstwo Sandry

Adam Biały strzelił w sobotę 8 goli! Fot. Sandra SPA Pogoń/Facebook

W ligowych rozgrywkach piłki ręcznej dobry mecz rozegrali szczypiorniści Pogoni, którzy wygrali we własnej hali, a na wyjazdach porażki zanotowały drużyny kobiecej Pogoni oraz KPR-u Gryfino.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: SANDRA SPA POGOŃ Szczecin - OLIMPIA MEDEX Piekary Śląskie 30:21 (15:12)

POGOŃ: Adam Witkowski - Adam Biały 8, Jakub Polok 6, Patryk Krok 4, Wojciech Mrozek 3, Olivier Czajkowski 3, Patryk Biernacki 2, Grzegorz Nowak 2, Filip Kruszelnicki 2, Tristan Morawski, Cezary Fabisiak, Hubert Wiśniewski, Krzysztof Mitruczuk

Jedynie przez pierwsze dziesięć minut mecz był wyrównany, a później szczecinianie uzyskali przewagę, którą systematycznie podwyższali. Po sześciu kolejkach Pogoń z 12 punktami zajmuje 3. lokatę.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: SUZUKI KORONA HANDBALL Kielce - SPR POGOŃ Szczecin 21:19 (8:10)

POGOŃ: Katarzyna Zimny - Zuzanna Zimnicka 4, Weronika Jakóbowska 3, Wiktoria Gerasimow 3, Monika Koprowska 2, Kamila Białowąs 2, Natalia Nawrocka 2, Nina Klimek 1, Amelia Worożańska 1, Emilia Jałowicka 1, Julia Oleśkiewicz, Nikola Wronkowska

Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando szczecinianek, które prowadziły nawet trzema golami, ale po przerwie obraz gry się zmienił i ton boiskowym wydarzeniom nadawały kielczanki, a ich przewaga także dochodziła do trzech bramek. Na trzy minuty przed końcem Pogoń doprowadziła jednak do remisu 19:19, ale ostatnie słowo należało do Korony, która zadała dwa decydujące ciosy. Po trzech kolejkach Pogoń z 6 punktami zajmuje 4. miejsce.



I liga piłkarzy ręcznych: AQUA-INSTAL JEZIORAK Iława - KPR Gryfino 41:36 (21:18)

KPR GRYFINO: Radosław Cyran, Aleksander Jeziorny, Kacper Kłodziński - Jakub Gackowski 9, Bartosz Telenga 8, Patryk Baliński 5, Robert Terczyński 5, Piotr Łukaszewicz 3, Kamil Kostrzewa 2, Kacper Blejsz 1, Marcin Gemborys 1, Michał Klemens 1, Maksymilian Markowski 1.

W sobotnim meczu padło sporo bramek, bo obie drużyny więcej uwagi poświęcały akcjom ofensywnym niż obronie, a gospodarze byli nieco skuteczniejsi i zasłużenie zwyciężyli. Po sześciu kolejkach KPR Gryfino z 12 punktami plasuje się na 6. pozycji.©℗ (mij)