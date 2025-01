Piłka ręczna. Wysoka wygrana SPR Pogoni na wyjeździe

Julia Oleśkiewicz (z prawej) i Monika Koprowska strzeliły do spółki 7 bramek. Fot. Dariusz GORAJSKI

W wyjazdowym meczu z młodzieżowym zespołem ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego szczypiornistki z grodu Gryfa odniosły wysokie i zasłużone zwycięstwo. Pogoń z 15 punktami zajmuje 6. miejsce, a samodzielnie prowadzi ukraińska Galiczanka Lwów (27 pkt.).

Liga Centralna piłkarek ręcznych: SMS ZPRP I Płock - SPR POGOŃ Szczecin 18:29 (9:12)

POGOŃ: Katarzyna Zimny - Zuzanna Zimnicka 8, Wiktoria Gierasimow 5, Monika Koprowska 4, Emilia Jałowicka 3, Julia Oleśkiewicz 3, Dominika Roszkiewicz 3, Amelia Worożańska 2, Nikola Wronkowska 1, Nina Klimek, Natalia Nawrocka, Julia Niełacna, Kamila Białowąs

Szczecinianki rozpoczęły od prowadzenia 2:0 i 4:1, ale w 21. minucie zespół z Płocka doprowadził do remisu 9:9, lecz od tego momentu do końca pierwszej połowy gole zdobywała już tylko Pogoń. Po zmianie stron spotkanie było wyrównane jeszcze przez osiem minut, a prowadzące wówczas dwoma golami podopieczne trenerki Alicji Ślęzak zmobilizowały się i szybko zaczęły powiększać przewagę, co zakończyło się ich wysoką wygraną.

(mij)