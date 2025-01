Piłka ręczna. Wygrana Pogoni z legniczankami, porażka gryfinian

Po meczu szczecinianki miały powody do radości. Fot. Dariusz GORAJSKI

Zajmujące siódmą lokatę szczecinianki w meczu z wyprzedzającymi je legniczankami wysoko wygrały, rozstrzygając pojedynek dopiero w drugiej połowie i zmniejszyły straty do szóstej Dziewiątki do trzech punktów. W rywalizacji mężczyzn Superliga i Liga Centralna pauzują z uwagi na rozpoczynające się we wtorek mistrzostwa świata, a w I lidze gryfinianie nie sprostali ekipie z Obornik.



Liga Centralna piłkarek ręcznych: SPR POGOŃ Szczecin - EISBERG DZIEWIĄTKA Legnica 38:25 (14:14)

POGOŃ: Katarzyna Zimny - Zuzanna Zimnicka 9, Emilia Jałowicka 8, Julia Oleśkiewicz 6, Oliwia Piotrowska 3, Nataloa Nawrocka 3, Wiktoria Gierasimow 3, Amelia Worożańska 2, Julia Niełacna 2, Dominika Roszkiewicz 1, Monika Koprowska 1, Nina Klimek, Kamila Białowąs

Legniczanki szybko objęły prowadzenie 3:0 i dopiero w 14. minucie Pogiń doprowadziła do remisu 7:7, ale wkrótce zespół przyjezdny znów prowadził trzema golami 11:8. Na cztery minuty przed końcem pierwszej połowy szczecinianki znowu doprowadziły do wyrównania 12:12, a w 29. minucie po raz pierwszy objęły prowadzenie 14:13, ale na przerwę drużyny schodziły przy remisowym wyniku. Drugą połowę podopieczne szczecińskiej trenerki Alicji Ślęzak rozpoczęły od strzelenia dwóch goli, a później systematycznie powiększały przewagę i ostatecznie wygrały zasłużenie i to w wysokim stosunku.

I liga piłkarzy ręcznych: KPR Gryfino - SKF KPR SPARTA Oborniki 35:45 (16:19)

KPR: Kacper Kłodziński, Aleksander Jeziorny, Radosław Cyran - Robert Terczyński 12, Bartosz Telenga 7, Kacper Blejsz 6, Patryk Baliński 4, Maksymilian Markowski 3, Kamil Skrzypkowiak 1, Marcin Gemborys 1, Piotr Łukaszewicz 1, Jakub Gackowski, Filip Fedeńczak

Goście rozpoczęli od prowadzenia 2:0, ale w 16. minucie to gryfinianie byli lepsi, wygrywając 12:9. Na więcej KPR-u nie było już jednak stać, Sparta odrobiła straty, wyszła na prowadzenie i wysoko wygrała. Zespół z Gryfina z 13 punktami zajmuje 10. miejsce. ©℗ (mij)