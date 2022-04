Piłka ręczna. Tylko punkt w Opolu

PGNiG Superliga piłkarzy ręcznych: KPR GWARDIA Opole - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 25:25 (12:12) karne 4:3

POGOŃ: Wiśniewski, Arsenić, Wiunik - Gierak 5, Krysiak 5, Krupa 4, Krok 3, Bosy 3, Starcević 2, Polok 2, Jedziniak 1, Wąsowski, Zalewskij

Do przerwy na parkiecie było sporo nerwowości, a szczecinianie aż dwukrotnie nie skierowali piłki do pustej bramki przeciwnika i stosunkowo często tracili piłkę. Na plus można natomiast zapisać 100-procentową skutecznością w ataku Krysiaka, co zaowocowało remisem do przerwy.

Po zmianie stron w 35. minucie gracze Sandry przegrywali już najwyżej w tym meczu, czyli 12:15, ale w końcówce, za sprawą rzutu Gieraka, Pogoń wyszła na prowadzenie (22:21), a później zdobyła jeszcze 3 gole i w 58 minucie wydawało się, że goście rozstrzygną zawody na swoją korzyść. Gospodarze doprowadzili jednak do wyrównania, a na sekundę przed końcem Krupa mógł odzyskać prowadzenie, ale obronił Lellek. Dodajmy, że Gwardia kończyła spotkanie bez dwóch zawodników (m.in. czerwona kartka Klimkowa w 60. minucie z gradacji kar), ale utrzymała remis, a później skuteczniej wykonywała rzuty karne. ©℗ (mij)

Pozostałe wyniki: MMTS Kwidzyn - SPR Stal 29:23, Łomża Vive - Unia Tarnów 51:19, MKS Kalisz - Piotrkowianin 32:20, Górnik - Orlen Wisła 20:34.

1. Łomża Vive Kielce 69 841-584 23 0 0

2. Orlen Wisła Płock 66 760-527 22 0 1

3. Azoty Puławy 47 665-574 16 0 6

4. MMTS Kwidzyn 39 604-610 13 0 10

5. Górnik Zabrze 37 603-608 12 0 11

6. Energa MKS Kalisz 35 647-626 12 0 11

7. Piotrkowianin Piotrków 34 632-672 11 0 12

8. Gwardia Opole 32 571-617 12 0 11

9. Chrobry Głogów 30 632-691 10 0 12

10. MKS Zagłębie Lubin 21 591-641 7 0 15

11. Torus Wybrzeże Gdańsk 19 556-638 6 0 16

12. Grupa Azoty Unia Tarnów 18 573-664 6 0 17

13. SANDRA SPA POGOŃ 17 584-692 5 0 18

14. SPR Stal Mielec 13 604-719 4 0 19