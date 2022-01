Piłka ręczna. Sandra SPA Pogoń w Pogorzelicy

Piłkarze ręczni Sandra SPA Pogoni wykorzystując kilkutygodniową przerwę w rozgrywkach PGNiG Superligi rozpoczęli we wtorek zgrupowanie w Pogorzelicy, którego zwieńczeniem będzie tradycyjny styczniowy turniej w Gryficach.

Z uwagi na udział reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy w krajowych rozgrywkach ligowych od połowy grudnia trwa przerwa. Jeszcze przed Nowym Rokiem rozegrano ostatnie mecze I rundy, którą szczecinianie z dorobkiem dwóch zwycięstw i 11 porażek zakończyli na pozycji outsidera. Liga wznowi zmagania w lutym, a Sandra SPA Pogoń rundę rewanżową zainauguruje w Kielcach meczem z mistrzem Polski Łomżą VIVE Kielce.

Podopieczni trenera Rafała Białego w weekend w meczu 1/16 Finału Pucharu Polski pokonali Warmię Olsztyn 30:20, a we wtorek udali się na zgrupowanie do Pogorzelicy, gdzie w ośrodku swojego sponsora tytularnego przygotowywać się będą do wznowienia rozgrywek ligowych i walki o utrzymanie w PGNiG Superlidze. Niepowodzenia w I rundzie sprawiły, że szczeciński klub jeszcze w reprezentacyjnej przerwie rozgląda się za wzmocnieniami. Być może nowi zawodnicy będą już testowani podczas rozpoczynającego się w piątek w Gryficach turnieju z udziałem drużyn PGNiG Superligi - Torus Wybrzeża Gdańsk, Górnika Zabrze i Chrobrego Głogów.

Przed rundą rewanżową do przygotowującej się Sandry SPA Pogoni dołączył Filip Wrzesiński, który wznowił treningi po zabiegu rekonstrukcji więzadeł krzyżowych. Do pełni sił wraca też Matija Starcevic, który już na inaugurację II rundy powinien wzmocnić drużynę na lewym rozegraniu.

