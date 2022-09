Piłka ręczna. Sandra SPA Pogoń rozpoczyna sezon

W najbliższą sobotę o godz. 17 piłkarze ręczni odmłodzonej drużyny Sandra SPA Pogoń Szczecin zainaugurują sezon 2022/2023 PGNiG Superligi wyjazdowym meczem z zespołem KPR Arged Ostrovia Ostrów Wielkopolski, a spotkanie transmitowane będzie w TVP Sport. Przez cały sezon hitowe starcia, po dwa w każdej kolejce, transmitowane będą na antenie TVP Sport, a pozostałe spotkania będzie można zobaczyć na internetowej platformie Emocje.TV.

W poprzednim sezonie walka o czołowe lokaty PGNiG Superligi trwała do ostatniej kolejki, a nawet do ostatnich minut i po raz 19. w historii i 11. z rzędu mistrzem Polski została Łomża Industria Kielce, która po emocjonującym spotkaniu finałowym pokonała Orlen Wisłę Płock. Dominacja Kielc trwa więc w najlepsze, a mistrzów kraju zobaczymy w Szczecinie już w II kolejce, gdy w sobotę 10 września o godz. 17 zagrają z Sandrą SPA Pogoń, która w tym sezonie, w miejsce Rafała Białego, ma nowego trenera Wojciecha Jedziniaka, zwanego przez przyjaciół Szakalem, który właśnie zakończył zawodniczą karierę. Będąc żywą legendą szczecińskiego klubu, jako szczypiornista Pogoni rozegrał on ponad 250 spotkań w których rzucił przeszło 400 bramek, a do roli pierwszego trenera przygotowywał się od dłuższego czasu, zaś wsparcie z ławki trenerskiej dostanie od doświadczonego Sławomira Fogtmana. Przed inauguracyjnym meczem przeprowadziliśmy krótką rozmowę z nowym szkoleniowcem.

- Co słychać w klubie przed nowym sezonem i pierwszym meczem?

- Przed inauguracją atmosfera jest zazwyczaj podobna i można ją w skrócie podsumować stwierdzeniem, że nastroje w drużynie są bojowe. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu i rozpoczniemy go niemal w komplecie, choć ostatnio trzej podstawowi zawodnicy mieli pewne problemy ze zdrowiem. Matija Starčevič miał problemy z łękotką, ale jest już po operacji artroskopii kolana i wkrótce powinien grać, ale jeszcze nie w inauguracyjnej kolejce. Bogdan Czerkaszczenko po groźnej kontuzji ścięgna Achillesa otrzymał od lekarzy przysłowiowe zielone światło do treningów na pełnych obrotach, ale do Ostrowa jeszcze nie pojedzie, a przynajmniej nie w roli zawodnika. Natomiast w pierwszym meczu najprawdopodobniej zagra już Paweł Krupa, który miał pewne problemy z plecami. Dodam jeszcze, że w klubie podjęliśmy decyzję, że spotkania w roli gospodarza rozgrywać będziemy w hali przy ulicy Twardowskiego.

- Jakie zmiany zaszły latem w drużynie, oprócz tych w sztabie szkoleniowym?

- Odeszło pięciu doświadczonych zawodników, bo oprócz mnie, karierę zakończyli także Mateusz Zaremba i Arkadiusz Bosy, a Łukasz Gierak przeszedł do Energii MKS Kalisz, zaś Adam Wąsowski postanowił kontynuować sportową przygodę w Górniku Zabrze. Latem praktycznie nie dokonywaliśmy wzmocnień, bo transfery przeprowadziliśmy już w trakcie rundy wiosennej, pozyskując na newralgiczne pozycje: Maksyma Wiunyka, Wladyslawa Zalewskija, Bagdana Czerkaszczenkę i Krzysztofa Mitruczuka, a uzupełnieniem będzie zdolna młodzież, a tu największe nadzieje wiążę z Hubertem Wiśniewskim i Maksymilianem Markowskim.

- Jakie zadanie otrzymała Sandra SPA Pogoń przed pierwszą rundą?

- Nie było konkretnego zadania na rundę jesienną, ale mamy przed sobą cel na całą rundę, a podstawową sprawą jest to, by utrzymać się w PGNiG Superlidze. Jestem optymistycznie nastawiony i jak wszystko będzie odpowiednio funkcjonować, a zdrowie dopisze, to sądzę, że utrzymanie zapewnimy sobie wcześnie i w spokojniejszej atmosferze, niż w poprzednich rozgrywkach.

- Dziękujemy za rozmowę. ©℗ (mij)