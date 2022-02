Piłka ręczna. Sandra SPA Pogoń odpadła z pucharu po rzutach karnych...

1/8 finału PGNiG Pucharu Polski piłkarzy ręcznych: ENERGA MKS Kalisz - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 23:23 (12:11), karne 4:2

POGOŃ: Andrysiak. Arsenić, T. Wiśniewski - Polok 5, Gierak 4, Jedziniak 3, Kapela 3, Krupa 3, Stracević 3, Krysiak 2, Bosy, Krok, Wrzesiński

We wtorkowy wieczór w Kaliszu, w obecności 582 widzów, o awans do ćwierćfinału walczyły dwie drużyny na co dzień występujące w PGNiG Superlidze, a szczeciński outsider postawił trudne warunki faworyzowanym gospodarzom, zajmującym 7. miejsce w tabeli.

Pojedynek rozpoczął się od dwóch goli miejscowych, ale po kwadransie podopieczni Rafała Białego prowadzili 7:4. Sytuacja boiskowa często się jednak zmieniała, a wynik zwykle oscylował wokół remisu. Po przerwie w 38 minucie Sandra znowu prowadziła trzema bramkami (16:13).

W 57 minucie, po golu Krysiaka, Pogoń wygrywała 23:21, ale końcówka należała do kaliszan. Po minucie kontaktową bramkę zdobył Tomczak, a w 60 minucie wyrównał Adamski i było to jego pierwsze wtorkowe trafienie. Doszło więc do rzutów karnych, a w strzałach z 7 metrów Energa MKS zwyciężyła 4:2 i awansowała do 1/4 finału.

