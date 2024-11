Piłka ręczna. Pierwsza porażka SPR Pogoni na Twardowskiego

Fot. Dariusz GORAJSKI

Po przespanej pierwszej połowie szczecińskie szczypiornistki straciły pierwsze w tym sezonie punkty w hali przy ul. Twardowskiego, a najlepszą i najskuteczniejszą zawodniczką Pogoni okazała się Wiktoria Gierasimowa. Po 5 kolejkach nasza drużyna, z 6 punktami i jednym meczem zaległym, zajmuje 7. miejsce.



Liga Centralna piłkarek ręcznych: SPR POGOŃ Szczecin - MKS Vitamineo Jelenia Góra 29:32 (11:18)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Oliwia Ćwiertnia - Wiktoria Gierasimowa 9, Zuzanna Zimnicka 6, Julia Oleśkiewicz 4, Kamila Białowąs 3, Emilia Jałowicka 2, Monika Koprowska 2, Weronika Jakubowska 2, Natalia Nawrocka 1, Amelia Worożańska, Nina Klimek, Julia Niełacna

Pierwszą bramkę zdobyły szczecinianki i do 8. minuty mecz był wyrównany, ale później zdecydowaną przewagę uzyskały witaminki i na przerwę schodziły z 7-bramkową przewagą, co praktycznie przesądziło o porażce Pogoni. Co prawda w 50. minucie nasz zespół zmniejszył straty do trzech goli, a dwie minuty później były już tylko dwie bramki różnicy, ale na więcej ekipy z grodu Gryfa nie było już stać. ©℗ (mij)