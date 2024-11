Piłka ręczna. Pechowe wyjazdy

Fot. Sandra SPA Pogoń Szczecin/Facebook

Podczas minionego weekendu w Ligach Centralnych oraz w I lidze piłki ręcznej wszystkie zachodniopomorskie drużyny po wyrównanych i zaciętych meczach przegrały na wyjazdach.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: ELMAS-KPS APR Radom - SPR POGOŃ Szczecin 29:28 (15:14)

POGOŃ: Oliwia Ćwiertnia, Paulina Adamska - Kamila Białowąs 10, Wiktoria Gierasimow 5, Emilia Jałowicka 3, Zuzanna Zimnicka 3, Weronika Jakóbowska 3, Amelia Worożańska 2, Monika Koprowska 2, Julia Oleśkiewicz, Nina Klimek, Natalia Nawrocka, Julia Niełacna

Szczecinianki rozpoczęły spotkanie od prowadzenie 3:0, a w 5. minucie było 4:1, zaś później radomianki odrobiły straty (5:5 w 8. minucie) i mecz się wyrównał. Po przerwie Pogoń kilkakrotnie przegrywała pięcioma golami, ale w 53. minucie wyszła na prowadzenie 26:25. Na trzy minuty przed końcem APR prowadził 29:27 i szczecinianki szybko zdobyły kontaktową bramkę, ale później już żadnej drużynie nie udało się celnie strzelić. Pogoń w 5 meczach zdobyła 6 punktów i zajmuje 8. miejsce.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: KPR PADWA Zamość - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 27:25 (14:13)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski - Adam Biały 10, Patryk Krok 3, Jakub Polok 2, Hubert Wiśniewski 2, Patryk Biernacki 2, Grzegorz Nowak 2, Krzysztof Mitruczuk 2, Filip Kruszelnicki 2, Cezary Fabisiak, Wojciech Mrozek

Początek meczu należał do szczecinian, którzy po kwadransie prowadzili 8:5, ale sześć minut później gospodarze już prowadzili jednym golem. Po przerwie jednobramkowe prowadzenie zmieniało się kilkakrotnie, a Sandra ostatni raz wygrywała w 46. minucie (20:19). Końcówka należała jednak do zamościan, a na minutę przed końcem, przy stanie 26:24 dla gospodarzy, nasz najlepszy snajper Biały nie wykorzystał rzutu karnego i po chwili zrobiło się 27:24, co przesądziło o porażce szczecinian, którzy po 9 pojedynkach mają 15 punktów i zajmują 5. lokatę.

I liga piłkarzy ręcznych: SPR WYBRZEŻE I Gdańsk - KPR Gryfino 40:40 (17:21), karne 5:3

KPR: Radosław Cyran, Kacper Kłodziński - Robert Terczyński 9, Maksymilian Markowski 9, Jakub Gackowski 5, Kacper Blejsz 5, Piotr Łukaszewicz 4, Bartosz Telenga 3, Michał Klemens 2, Kamil Kostrzewa 2, Marcin Gemborys 1, Patryk Baliński

Początek pojedynku należał do gdańszczan, ale od 13. minuty zaczęła się dominacja gryfinian, którzy na przerwę schodzili ze sporą przewagę, która w 47. minucie była 7-bramkowa (25:32), ale Wybrzeże rozpoczęło pościg i na trzy minuty przed końcem był remis 37:37. KPR na chwilę odzyskał jeszcze 2-bramkowe prowadzenie, ale miejscowi doprowadzili do remisu, a w rzutach karnych wygrali 5:3. Po 8 meczach gryfinianie mają 13 punktów i plasują się na 8. pozycji.©℗ (mij)