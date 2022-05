Piłka ręczna. Koniec sezonu, albo baraż

Piłkarze ręczni Sandry SPA Pogoń pokonali w ostatnim meczu sezonu zasadniczego Chrobrego Głogów 30:24 (18:13) i zakończyli rozgrywki PGNiG Superligi na przedostatniej 13. pozycji w tabeli. Zgodnie z regulaminem rozgrywek szczecinianie o pozostanie w elicie powinni rozegrać baraż z wiceliderem, ale prawdopodobnie do takiej rywalizacji w ogóle nie dojdzie.

Pogoń przed niedzielnym meczem była zagrożona bezpośrednim spadkiem do Ligi Centralnej. Wygrywając z Chrobrym, zapewniła sobie 13. pozycję w tabeli bez konieczności oglądania się na inne rezultaty. W równolegle rozgrywanym meczu Stal Mielec przegrała w Tarnowie z Unią 24:20 i to właśnie Stal została zdegradowana do niższej klasy.

Pogoń z dorobkiem zaledwie 6 zwycięstw zakończyła sezon na 13. pozycji. Zgodnie z regulaminem rozgrywek szczecinianie, by pozostać w elicie, powinni rozegrać baraż z wiceliderem Ligi Centralnej, ale prawdopodobnie do takiej rywalizacji w ogóle nie dojdzie. W Lidze Centralnej do rozegrania pozostała jeszcze jedna kolejka. Zmagania na zapleczu superligi wygrała już wcześniej Ostrovia Ostrów, a o drugie miejsce do końca walczą KPR Legionovia i AZS AWF Biała Podlaska. To właśnie jedna z tych drużyn mogłaby być rywalem Pogoni w barażu, ale nie ma pewności, czy kluby zgłoszą akces do PGNiG Superligi i czy spełnią wymogi formalne uprawniające do występów w profesjonalnej od kilku sezonów lidze.

W szczecińskim klubie już nie przewiduje się dalszej części sezonu, bo po meczu z Chrobrym oficjalnie pożegnano sześciu zawodników z tegorocznego składu. Mateusz Zaremba, Arkadiusz Bosy i Wojciech Jedziniak zakończyli sportową karierę, a Łukasz Gierak, Adam Wąsowski i Tomasz Wiśniewski kontynuować będą kariery w innych klubach.

(woj)