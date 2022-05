Piłka ręczna. I-ligowe srebro SPR Pogoni

W ostatnim spotkaniu I ligi piłkarek ręcznych SPR Pogoń Szczecin wyraźnie pokonała SMS ZPRP II Płock 27:21 (15:10), choć trochę nieoczekiwanie przez pierwszy kwadrans dominował młody zespół przyjezdny, który w 15. minucie prowadził 6:4. Później szczecinianki odrobiły straty i wyszły na prowadzenie, które sukcesywnie powiększały.

Przypomnijmy, że nasza drużyna wystąpiła w składzie: Korniluk, Mocarz - Jurczyk 5, Komorniak 4, Urbańska 4, Rancić 3, Gierat 2, Kuźmińska 2, Haławczak 2, Ślęzak 2, Piotrowska 1, Roszkiewicz 1, Niełacna 1, Wilanowska, Kokolus oraz Izdebska. Po ostatnim sędziowskim gwizdku na Twardowskiego odbył się festyn dla uczczenia I-ligowego srebra.

Pogoń zakończyła rozgrywki, ustępując jedynie URBIS-owi Gniezno, na samodzielnym II miejscu z dorobkiem 47 punktów, na co złożyło się 16 zwycięstw (w tym jedno rzutami karnymi po remisie w regulaminowym czasie) i 4 porażki. Szczecinianki strzeliły 613 bramek, tracąc 509. Najskuteczniejszą strzelczynią Pogoni była Milica Rancić, która wystąpiła we wszystkich spotkaniach i zdobyła 109 bramek, a w I-ligowej klasyfikacji snajperskiej dało jej to 7. miejsce. W klasyfikacji tej 11. miejsce wywalczyła Wiktoria Stefaniak, zdobywając 101 goli, choć grała jedynie w 12 meczach. ©℗

(mij)