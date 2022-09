Piłka ręczna. I liga bez spadków?

I-ligowi piłkarze ręcznie PGE KPR Gryfino przygotowania do nowego sezonu wznowili już 8 sierpnia i trenują na własnych obiektach, a nowy sezon rozgrywkowy rozpoczną meczem we własnej hali 24 września z zespołem Szynaka Meble Jeziorak Iława.

W I-ligowej Grupie A, w której grają gryfinianie, jest obecnie tylko 11 drużyn, ale są sygnały, że jedna z nich może nie przystąpić do rozgrywek, a w tej sytuacji może się okazać, że nikomu nie zagrozi spadek, no chyba że w ostatniej chwili prowadzący rozgrywki ZPRP zmieni regulamin.

PGE KPR Gryfino, którego celem na nadchodzący sezon jest miejsce w środku tabeli, przygotowuje się pod trenerskim okiem Bartosza Jurkiewicza, który ma do dyspozycji 25 zgłoszonych do rozgrywek szczypiornistów. Latem doszło do istotnych zmian w kadrze zespołu, który opuściło trzech doświadczonych zawodników, mających zamiar kontynuować kariery w niemieckim klubie HSV Bernauer Bären e.V., a są to: Lucjan Galus, Tomasz Grzegorek i Krzysztof Karnacewicz. Aby zastąpić ubytki pozyskano kilku młodych zawodników: wychowanka Orlen Wisły Płock, ostatnio występującego w AZS-ie Warszawa Filipa Witkowskiego i powracającego z SMS-u Płock Kacpra Blejsza (syn znanego bramkostrzelnego szczypiornisty Jakuba Blejsza) oraz dwóch juniorów Kusego Szczecin: Wojciecha Antczaka i Eryka Wojciechowskiego.

PGE Polska Grupa Energetyczna w sezonie 2022/2023 będzie nadal sponsorem tytularnym gryfińskiego klubu, a podpisana umowa sponsoringowa dotyczy zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz I-ligowej drużyny seniorów. W nadchodzącym sezonie drużyna seniorów będzie występowała pod nazwą PGE KPR Gryfino, zaś drużyny młodzieżowe - PGE JUNIOR KPR Gryfino.

- PGE zgodnie ze swoją strategią sponsoringu wspiera zarówno sport zawodowy, jak i dziecięcy - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - W ramach współpracy z KPR Gryfino, w najbliższym sezonie PGE będzie wspierać promocję piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży. Jestem przekonany, że dzięki wsparciu PGE klub będzie się rozwijać, dzięki czemu zachęci młodych sportowców do trenowania piłki ręcznej.

- Przedłużenie współpracy z PGE to dla nas szansa na realizację celów, które sobie stawiamy - ocenia Jerzy Miler, prezes KPR Gryfino. - Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy w ubiegłym sezonie. Dla drużyny seniorów za cel stawiamy grę na poziomie I-ligowym. Natomiast bardzo szeroko chcemy szkolić młodzież, tak aby o naszej sile stanowili wychowankowie, z których najlepsi zasilać będą czołowe kluby w Polsce. Obecnie szkolenie młodzieży prowadzimy w trzech grupach wiekowych, w których trenuje blisko 45 chłopców, a planujemy kolejne nabory.

Przypomnijmy, że PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z największych mecenasów polskiego sportu. Jest sponsorem klubów występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych: koszykówki (PGE Spójnia Stargard) i piłki nożnej (PGE FKS Stal Mielec) oraz sponsorem tytularnym stadionu PGE Narodowego, najlepszej żużlowej ligi świata PGE Ekstraligi, jak również najbardziej utytułowanego w XXI wieku polskiego klubu siatkarskiego (PGE Skra Bełchatów). PGE wspiera także drużynę I ligi koszykówki mężczyzn PGE Turów Zgorzelec. Dodatkowo, Grupa PGE obejmuje wsparciem dwa Polskie Związki Łyżwiarstwa – Szybkiego i Figurowego, Polski Związek Żeglarski wraz z polską mistrzynią olimpijską z 2012 r. Zofią Klepacką, jak również Polski Związek Kajakowy. PGE wspiera także e-sport dzięki współpracy z PGE Polską Ligą E-sportową. Ponadto, od wielu lat PGE wspiera rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportowych. Wśród 18 sponsorowanych klubów, w których działają sekcje dziecięce i młodzieżowe, znajdują się m.in.: Akademia Widzewa Łódź, Akademia GKS-u Bełchatów, Akademia Stal Stalowa Wola, MKS Avia Świdnik czy Akademia Wilfredo Leona. (mij)