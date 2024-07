Piłka ręczna. Dziewczyny lubią brąz!

Polki na Pucharze Świata w Chorwacji. Fot. Joanna JOHANSSON

W chorwackim Omisiu już po raz siódmy odbył się Puchar Świata w piłce ręcznej oldbojów (Masters Handball World Cup 2024), a w rywalizacji kobiet brały udział dwie szczypiornistki Pogoni Szczecin Masters, czyli Monika Jarnuczak i Agnieszka Marciniak, które wcześniej reprezentowały ekstraklasowe szczecińskie zespoły: Pogoń i Łącznościowiec.

Szczecinianki występowały w drużynie NO LIMITS POLAND w kategorii plus 40, a zespół ten tworzyły piłkarki ręczne z całej Polski, m.in. z Jeleniej Góry, Włocławka, Lubina, Ostrowa Wielkopolskiego, Wrocławia i Wielunia. W grupie Polki wygrały 9:6 ze Słowacją i 9:7 z Węgierkami. W meczu półfinałowym nasze piłkarki zmierzyły się z ekipą Evergreens ze Słowacji i niestety, po zaciętej oraz nieustępliwej walce, musiały uznać wyższość rywalek, przegrywając 6:8. Nie zniechęciło to jednak ambitnych zawodniczek, które w walce o III miejsce z Golden Girls z Węgier, po emocjonującej końcówce oraz serii rzutów karnych, wygrały spotkanie 11:10 i mogły cieszyć się ze zdobycia brązowego medalu Pucharu Świata Masters. Ponadto szczecinianka Monika Jarnuczak została królową strzelczyń w swojej kategorii wiekowej zdobywając 14 bramek.

W Opolu rozegrano mistrzostwa Polski masters w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, zorganizowane przez Opolski Związek Piłki Ręcznej, a do rozgrywek żeńskich zgłosiła się drużyna Pogoń Szczecin Masters, która zakończyła zmagania z nieoczekiwanym wynikiem, bo... aż dwoma brązowymi medalami.

W fazie grupowej szczecinianki, po bardzo zaciętych pojedynkach, pokonały kolejno: MŻK Orlik Brzeg 10:8, Wilanowię Warszawa Masters 7:5 oraz Young Ladies Lublin 12:8. Wygrane wszystkie mecze grupowe zagwarantowały szczeciniankom udział w grze o medale. Pomimo przegranej w półfinale z późniejszymi triumfatorkami turnieju, zespołem Zgody Ruda Śląska Masters 8:10, drużyna Pogoni z pełną mobilizacją przystąpiła do meczu o brązowy medal. Rywalem szczecinianek był zespół z Brzegu, z którym mierzyły się już w fazie grupowej, ale tym razem rywalki postawiły poprzeczkę dużo wyżej i losy brązowego medalu do końca trzymały oba zespoły, jak i licznie zgromadzonych kibiców, w niepewności. Ostatecznie fantastyczna gra szczecinianek poprowadziła je na najniższy stopień podium po wygranej 12:8. Ponadto należy wspomnieć, że dwie zawodniczki Pogoni otrzymały wyróżnienia indywidualne. Są to Monika Jarnuczak, która została królową strzelczyń turnieju oraz Izabela Radzińska, jednogłośnie wybrana najbardziej wartościową zawodniczką całego turnieju.

Tym samym świetna, medalowa passa zespołu trwa już kolejny rok. Szczecinianki odebrały brązowe medale MP 2024 z rąk przedstawicieli ZPRP, ale odebrały także brązowy medal MP z ubiegłego roku. Mistrzostwa Polski w 2023 roku drużyna Pogoni zakończyła co prawda na 4. miejscu, ale w związku z dyskwalifikacją złotego medalisty, drużyny z Żor (za grę nieuprawnionej zawodniczki), Związek Piłki Ręcznej w Polsce dokonał weryfikacji wyników spotkań, co ostatecznie sprawiło, że także ubiegłoroczne mistrzostwa przyniosły szczecińskiej drużynie medal brązowy.

Nasza kobieca ekipa po bardzo udanym sezonie turniejowym udaje się na zasłużone wakacje, ale już od września będzie ponownie reprezentować Szczecin na parkietach w wielu miejscach Polski, a może nie tylko w naszym kraju...

(mij)