Piłka ręczna. Awans Sandry SPA Pogoń w Pucharze Polski

W sobotę (15 stycznia), w meczu 1/16 Pucharu Polski piłkarzy ręcznych, Sandra SPA Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z OKPR Warmią Energa Olsztyn 30:20 (15:9) i awansowała do dalszych gier.

POGOŃ: Andrysiak, Wiśniewski, Arsenić - Krysiak 9, Gierak 5, Krok 4, Bosy 4, Krupa 3, Wrzesiński 2, Wąsowski 1, Jedziniak 1, Polok 1, Kapela

Szczecinianie rozpoczęli pucharowe spotkanie od prowadzenia 2:0, ale gospodarze występujący w Lidze Centralnej, czyli na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej, w 6 minucie doprowadzili do wyrównania 2:2, lecz na więcej nie było już ich stać. Pogoń zdobywała kolejne gole i sukcesywnie powiększała swoją przewagę, a zdecydowanie najskuteczniejszy w ekipie Sandry był Dawid Krysiak, zdobywca aż 9 goli. Dodajmy, że każdy z trzech szczecińskich bramkarzy rozegrał równo po 20 minut.

Zamykający tabelę PGNiG Superligi szczecinianie do pucharowego meczu przygotowywali się przez dwa tygodnie w hali przy ul. Twardowskiego, na trasach biegowych urokliwego Lasku Arkońskiego oraz w siłowni Prime, która jest partnerem naszego klubu. Od początku roku na pełnym obrotach z drużyną trenuje Filip Wrzesiński, który zakończył okres żmudnej rehabilitacji po zabiegu rekonstrukcji więzadeł krzyżowych, a w Olsztynie strzelił 2 bramki. Do pełni sił wraca też Matija Starcević, co pozwoli trenerom, Rafałowi Białemu i Sławomirowi Fogtmanowi, na większe pole manewru na lewym rozegraniu.

We wtorek szczeciński zespól wyjedzie na zgrupowanie do Pogorzelicy, gdzie oprócz trudnych treningów korzystać będzie z doskonałym warunków sponsora tytularnego Sandra SPA. Zgrupowanie zakończy tradycyjny już noworoczny turniej w Gryficach, który odbędzie się od 21 do 22 stycznia z udziałem: Torus Wybrzeża Gdańsk, Górnika Zabrze i Chrobrego Głogów. Ligowe zmagania rozpoczną się 5 lutego, a szczecinianie rundę rewanżową zainaugurują w Kielcach meczem z mistrzem Polski drużyną Łomża VIVE Kielce.

(mij)