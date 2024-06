Piłka nożna. ZZPN w ogólnopolskich finałach UEFA Regions Cup

Reprezentacja ZZPN po pierwszym meczu eliminacyjnym w Koszalinie. Fot. Monika HIRNIAK

Reprezentacja Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej przebrnęła przez eliminacje makroregionalne i wystąpi w ogólnopolskich finałach kwalifikacji do międzynarodowych rozgrywek UEFA Regions Cup, a w decydującym meczu w Nakle nad Notecią nasza drużyna pokonała Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej 2:1 (1:0).

W pierwszej rundzie eliminacji makroregionalnych, nasza drużyna pokonała w kwietniu w Koszalinie, Pomorski Związek Piłki Nożnej, okazując się lepszą w serii rzutów karnych (po 90 minutach 0:0). Dodajmy, że do reprezentacji województwa na Regions Cup powoływani mogą być jedynie zawodnicy amatorscy, którzy nigdy nie podpisywali kontraktu zawodowego.



Spotkanie z K-PZPN idealnie rozpoczęło się dla zachodniopomorskiej reprezentacji, gdyż już w pierwszych minutach prowadzenie dał nam Julian Kamiński, na co dzień zawodnik Błękitnych Stargard. Mecz był atrakcyjny dla oka, a obie drużyny stwarzały sobie groźne sytuacje. W bramce ZZPN świetnie spisywał się Oskar Rechtziegel z Iskierki Mirand Szczecin, który w drugiej połowie obronił nawet rzut karny, ale ze skuteczną dobitką zdążył Norbert Rościszewski. Kiedy zanosiło się na kolejną serię rzutów karnych, w doliczonym czasie gry gospodarze sfaulowali w polu karnym Jakuba Maszkę z Vinety Wolin i arbiter podyktował jedenastkę dla ZZPN. Do piłki podszedł Kamil Bartoszyński z Polskiego Cukru Kluczevii Stargard i pewnie pokonał bramkarza, zapewniając naszej reprezentacji awans do ogólnopolskich finałów, a te odbędą się w dniach 27-30 czerwca, zaś ich organizatorem będzie... Kujawsko-Pomorski ZPN. (mij)