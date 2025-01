Piłka nożna. Zwycięstwo kobiecej Pogoni z Czeszkami

Piłkarki z czeskiego Liberca nie dotrzymały pola mistrzyniom Polski ze Szczecina. Fot. Pogoń Szczecin SA

Piłkarki nożne Pogoni udanie zainaugurowały zimowy okres przygotowawczy pewnie wygrywając z czeskim Slovanem Liberec, a w meczu na boisku przy ul. Kresowej wystąpiły wszystkie szczecinianki z ławki rezerwowych, zaś zmiany były też powrotne jak w hokeju.

Sparingowy mecz piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - SLOVAN Liberec 5:2 (3:1); 1:0 Zofia Giętkowska (6), 2:0 Martyna Brodzik (19), 3:0 Kornelia Okoniewska (36 karny), 3:1 Michaela Harvilová (45 karny), 4:1 Luana Zajmi (53), 4:2 Natálie Rollová (76), 5:2 Natalia Oleszkiewicz (89).

POGOŃ: Natalia Radkiewicz (Anna Palińska) - Weronika Szymaszek, Julia Brzozowska, Kinga Bużan, Alicja Dyguś - Martyna Brodzik, Alexis Legowski, Karolina Łaniewska, Jaylen Crim, Zofia Giętkowska - Kornelia Okoniewska oraz na zmiany wchodziły: Aleksandra Kuśmierczyk, Kinga Nowak, Zuzanna Radochońska, Julia Dębowska, Maja Leśkiewicz, Lena Świrska, Niki Michalopoulou, Agnieszka Garbowska, Zuzanna Rybińska, Luana Zajmi i Natalia Oleszkiewicz.

Początek spotkania był pod pełną kontrolą Pogoni i już w 6. minucie po podaniu Łaniewskiej, Giętkowska zdobyła pierwszą bramkę. Kilkanaście minut później podobnie wyglądającą akcję pewnie wykończyła Brodzik. Po nieco ponad pół godzinie gry Crim była faulowana w polu karnym, a z 11 metrów celnie strzeliła Okoniewska. Tuż przed przerwą, również z rzutu karnego, pierwszego gola dla Slovana zdobyła Harvilová.

Po zmianie stron doszło do wielu roszad w składzie i na boisku pojawiła się m.in. słoweńska pomocniczka Luana Zajmi, która w 53. minucie plasowanym strzałem z prawej strony boiska pokonała golkiperkę Slovana. W 76. minucie po błędzie indywidualnym jednej ze szczecinianek, Rollová zdobyła drugą bramkę dla zespołu z Liberca. Ostatnie słowo w sobotniej potyczce należało do Oleszkiewicz, która zwodem minęła czeską bramkarkę i posłała futbolówkę do pustej bramki, ustalając końcowy rezultat. Pożyteczny sparing zakończył się więc zasłużonym zwycięstwem podopiecznych trenera Piotra Łęczyńskiego, któremu teraz jako asystentka pomaga Emilia Zdunek, jesienią będąca jeszcze zawodniczką i kapitanem drużyny. (mij)