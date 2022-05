Piłka nożna. Zmiany w PP i transferowa przymiarka

Piłkarska Ekstraklasa SA opublikowała ramowy terminarz ligowy na sezon 2022/23, w którym przewidziano 34 kolejki, a rozgrywki rozpoczną się już w piątek 15 lipca, a ich zakończenie zaplanowano na 27 maja 2023 roku. Kalendarz został zatwierdzony przez zarząd PZPN.

- Tegoroczne mecze mogą być rozgrywane najpóźniej do 13 listopada, a tego dnia wszystkie ligi w Europie przerwą rozgrywki ligowe, bo już 21 listopada rozpoczynają się mistrzostwa świata w Katarze - powiedział dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański, którego tydzień temu gościliśmy w naszym mieście na meczu Pogoni. - Oznacza to, że jesienią zagramy 17 kolejek i tyle samo wiosną. Wszystkie kolejki zostaną rozegrane w weekendy. Natomiast w terminach w środku tygodnia wolnych od rozgrywek UEFA i FIFA, rozgrywane będą mecze Pucharu Polski.

Po jedenastu tygodniach przerwy zimowej początek rundy wiosennej będzie miał miejsce 27 stycznia 2023 roku. Zakończenie sezonu planowane jest na 27 maja po rozegraniu wszystkich 34 kolejek. Finał Pucharu Polski odbędzie się tradycyjnie 2 maja w stolicy na Stadionie PGE Narodowym. Jeśli chodzi o zmagania pucharowe, to istotną zmianą w stosunku do poprzednich sezonów jest zwolnienie uczestników rozgrywek UEFA (Pogoń Szczecin oraz Lech Poznań, Raków Częstochowa i Lechia Gdańsk) z udziału w I rundzie PP (31 sierpnia), w której wystąpi w tym roku tylko 56 zespołów - 10 zwycięzców rundy wstępnej (27 lipca zagrają w niej II-ligowcy i najsłabsi I-ligowcy), 14 zespołów PKO BP Ekstraklasy, 16 zespołów I ligi i 16 zwycięzców rozgrywek wojewódzkich, w tym triumfator zachodniopomorskiego finału: Vineta Wolin - Pogoń II Szczecin. Portowcy Jensa Gustafssona i pozostali nasi reprezentanci w europejskich pucharach dołączą do krajowych rozgrywek w 1/16 finału 19 października.

W zakończonym przed tygodniem sezonie 2021/2022 Pogoń Szczecin zajęła III lokatę, a okazją do podsumowania rozgrywek była Gala Ekstraklasy 2022, podczas której rozdano szereg nagród dla najlepszych zawodników i trenerów Wyboru zwycięzców dokonała kapituła złożona z 36 ekspertów z mediów ogólnopolskich i regionalnych oraz z Ekstraklasy SA i PZPN. Niestety, nie wybrano nikogo z Pogoni, a jedyne nasze akcenty, to byli portowcy: Łukasz Zwoliński i Maciej Skorża. A oto wyróżnieni: młodzieżowiec - Jakub Kamiński (Lech), bramkarz - Vladan Kovacević (Raków), obrońca - Bartosz Salamon (Lech), pomocnik - Ivan Lopez (Raków), napastnik - Mikael Ishak (Lech), trener - Maciej Skorża (Lech), piłkarz sezonu - Ivan Lopez (Raków), król strzelców - Ivan Lopez (Raków), gol sezonu - Fabian Piasecki (Śląsk Wrocław), turbokozak - Łukasz Zwoliński (Lechia), numer sezonu - Flavio Paixao (Lechia), a do galerii legend zaliczono - Henryka Reymana, Władysława Żmudę, Huberta Kostkę, Mirosława Okońskiego i Franciszka Smudę.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w orbicie transferowych zainteresowań Pogoni znalazł się 25-letni brazylijski obrońca Vivaldo Borges dos Santos Neto grający ostatnio w portugalskim klubie CD Tondela. (mij)