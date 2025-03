Piłka nożna. Zmiany kadrowe w Pogoni, w piątek kolejne...

Dariusz Adamczuk pozostaje w Pogoni. Fot. Ryszard Pakieser

Nowy właściciel szczecińskiej Pogoni Alex Haditaghi poinformował o kilku kluczowych decyzjach i zmianach w kierownictwie klubu, w którym dyrektorem generalnym został Tan Kesler.

Wiceprezes Karol Zaborowski zrezygnował ze swojej funkcji co zostało zaakceptowane, a spłata pożyczki udzielonej Pogoni przez rodzinę Zaborowskich, która jest wymagalna dopiero w lipcu 2025 roku, zostanie przyspieszona i zrealizowana w najbliższych tygodniach. Zostanie zainicjowana emisja nowej subskrypcji akcji, a środki na spłatę pożyczki Zaborowskich, która stanowi największe zadłużenie spółki, będą pochodzić z osobistego wkładu właściciela spółki w postaci kapitału własnego.

Ostatnio Zaborowski i prezes Nilo Effori sprowadzili Pawła Skoworotko na stanowisko dyrektora zarządzającego, który miał pomóc w restrukturyzacji i wsparciu klubu, ale ta współpraca nie będzie kontynuowana. Natomiast Piotr Derkowski nadal pełnić będzie funkcję dyrektora finansowego.

Przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Brzozowski oraz dyrektor sportowy Dariusz Adamczuk na pewnym etapie sprzeciwiali się zaangażowaniu Kanadyjczyka w Pogoń, ale w duchu pojednania zdecydowano się wspólnie kontynuować pracę dla dobra zespołu. Będą oni podlegać bezpośrednio dyrektorowi Keslerowi. Obaj zobowiązali się do przyjęcia nowej wizji i przywództwa w klubie, ale jeśli nie będą w stanie dostosować się do nowego kierunku, mają możliwość rezygnacji.

Haditaghi był początkowo sceptycznie nastawiony do przejęcia Pogoni przez Nilo Efforiego i jego żonę Liz Soutter, ale zmienił zdanie, bo wykazali się niezwykłym poziomem uczciwości, doświadczenia i inteligencji, które są niezbędne dla przyszłości Pogoni. Bez ich pomocy w ciągu ostatnich 9 dni nie byłby dziś w Szczecinie. Effori, obecnie pełniący funkcję prezesa zarządu, obejmie rolę dyrektora do spraw piłki międzynarodowej. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i rozległej sieci kontaktów w międzynarodowej piłce nożnej, Nilo jest niezbędny dla strategicznych partnerstw Pogoni, organizowania wypożyczeń zawodników z najlepszych klubów, organizowania meczów towarzyskich i kierowania globalnymi działaniami skautingowymi. Soutter, dotychczasowa członkini rady nadzorczej, zostanie powołana na kluczowe stanowisko dyrektora administracji. Jej rozległe wykształcenie prawnicze i udokumentowane doświadczenie w negocjowaniu złożonych umów prawnych i finansowych dla niektórych z największych firm na świecie odegra kluczową rolę w usprawnieniu operacji administracyjnych naszego klubu. Rola Liz ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności i negocjowania spłat zadłużenia, zabezpieczania nowych umów sponsorskich, poprawy wydajności operacyjnej i dostosowania działań naszego klubu do długoterminowych celów. Effori z żoną podlegać będą bezpośrednio Keslerowi.

W piątek odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy Pogoni, na którym wybrany zostanie nowy zarząd i rada nadzorcza, a kanadyjski właściciel zapewne zostanie prezesem, zastępując pełniącego tę funkcję Brazylijczyka. (mij)