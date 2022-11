Piłka nożna. Żeńska Pogoń w 1/8 Pucharu Polski

W meczu 1/16 Pucharu Polski kobiet, piłkarki Pogoni Szczecin wygrały jednym golem na sztucznym boisku przy ul. Kresowej ze Sportisem KKP Bydgoszcz.

Puchar Polski kobiet 1/16 finału: POGOŃ Szczecin - KKP SPORTIS Bydgoszcz 1:0 (0:0); 1:0 Roksana Ratajczyk (51).

POGOŃ: Radkiewicz - Łaniewska (90 Szabazjan), Brzozowska, Michalczyk, Szymaszek - Dyguś, Zdunek, Kuśmierczyk (72 Garbowska) - Oleszkiewicz (87 Szcześniak), Giętkowska, Ratajczyk

Spotkanie nie było porywającym widowiskiem. Mecz toczył się głównie w środkowej części boiska, w którym mieliśmy dużo walki i niedokładnych zagrań. W pierwszej połowie warto odnotować dwa strzały szczecinianek. Raz w polu karnym uderzała Roksana Ratajczyk, ale dobrze broniła Natalia Piątek. Za drugim razem z piłką w polu karnym odnalazła się Weronika Szymaszek, ale mając dużo miejsca i czasu...nie trafiła w bramkę.

Po przerwie mocniej do ataku ruszyła Pogoń, czego efektem był gol otwierający to spotkanie. Po składnej akcji całego zespołu, piłkę zagraną na tzw. długi słupek, strzałem wślizgiem w bramce umieściła Ratajczyk. W dalszej części meczu szczecinianki miały kilka okazji na gola, a swoich szans nie wykorzystały: Emila Zdunek, Zofia Giętkowska, Natalia Oleszkiewicz i ponownie Ratajczyk. Mimo znacznej przewagi gospodyń, wynik był niski i jedno trafienie zespołu gości, mogło doprowadzić do dogrywki. Tak się jednak nie stało, a bydgoszczanki stać było tylko na strzał z dystansu Alicji Piechockiej. Zasłużona wygrana piłkarek Pogoni, które w Ekstralidze pokonały bydgoski zespół aż 5:0.

(PR)