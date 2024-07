Piłka nożna. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście kluczowym partnerem Pogoni

Fot. Ryszard Pakieser

Występująca w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin poinformowała, że Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA został Partnerem Kluczowym naszego klubu. To kolejny rozdział wspólnej historii i zarazem wymowny dowód potwierdzający wieloletnią, silną relację i nie przez przypadek szczecińscy piłkarze w całej Polsce są nazywani portowcami! W sezonie 2024/25 logotyp Portu Szczecin-Świnoujście znajdzie się na przodzie koszulki, w jej dolnej części.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA to jeden z liderów inwestycyjnych w regionie. Zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla rodzimej gospodarki krajowej. Priorytetową misją partnera Pogoni jest tworzenie dogodnych warunków rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu jako najbardziej uniwersalnego kompleksu portowego na południowym Bałtyku. Śmiało można uznać, że porty w Szczecinie i Świnoujściu nadają gospodarczy rytm w mieście i regionie. Wszakże dzięki doskonałej lokalizacji w samym sercu Europy, gdzie morze spotyka się z rzeką, porty w Szczecinie i Świnoujściu stały się trwałym elementem krajobrazu miejskiego i strefy gospodarczej miasta i regionu.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA aktywnie wspiera dzieci i młodzież w realizacji ich pasji i marzeń, a szczególnie o charakterze sportowym. Wszystko to jest konsekwencją zaangażowania w codzienność mieszkańców naszego regionu. Port dzierży tytuł Mecenasa Grup Młodzieżowych Akademii Pogoni Szczecin, Przyjaciela Młodzieży Stowarzyszenia Akademii Pogoń Szczecin oraz Partnera Złotego Pogoni Szczecin.

Dzięki kooperacji udało się współtworzyć wielu przedsięwzięć, czyli m.in. rodzinnych pikników ze sportem organizowanych z okazji Dnia Dziecka, czy też Sportowego Pożegnania Lata. To właśnie w porcie Pogoń realizowała plany zdjęciowe do filmów promujących klubowe koszulki meczowe. Miało to miejsce ze względu na industrialny charakter portu i historię. Pogoń rok do roku aktywnie wspiera portowe zbiórki krwi. W ramach porozumienia logo Port Szczecin-Świnoujście jest umieszczane na koszulkach drużyn młodzieżowych klubowej szkółki, zaś reklama marki jest widoczna także m.in. w trakcie meczów pierwszego zespołu. (oprac. mij)