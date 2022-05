Piłka nożna. Zabrakło szczęścia. Porażka Olimpii we Wrocławiu

Ekstraliga piłkarek nożnych: ŚLĄSK Wrocław - OLIMPIA Szczecin 1:0 (0:0); 1:0 Karolina Iwaśko (85).

OLIMPIA: Radkiewicz - Dziurenko, Brzozowska, Michalczyk, Szymaszek - Szcześniak (86 Czartoryska), Garbowska (84 Lipiejko), Kalinina, Brodzik, Oleszkiewicz - Ziemba (60 Shahbazyan)

Walcząca o utrzymanie Olimpia przegrała na wyjeździe ze Śląskiem, choć długo utrzymywał się bezbramkowy rezultat, a wrocławianki zwycięską bramkę zdobyły dopiero w końcówce.

- Spodziewaliśmy się jak zagra Śląsk i opracowaliśmy plan, który niemal do końca poprawnie realizowaliśmy, zachowując czyste konto pod własną bramką, a mieliśmy też dwie tak zwane stuprocentowe sytuacje strzeleckie, których jednak nie wykorzystała Jana Kalinina - powiedział Maciej Wyganowski, dla którego był to debiut w roli pierwszego trenera. - W końcówce przytrafił się nam błąd i straciliśmy gola po kontrataku wrocławianek. Mimo to jestem zadowolony z walki moich podopiecznych, którym nieco zabrakło szczęścia... ©℗

(mij)