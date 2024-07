Piłka nożna. Z dopingiem kibiców Pogoni Szczecin. Wspólna gra, wielka siła!

Turniej zgromadził uczestników również ze Szczecina.

11 drużyn piłkarskich w tym Oldboje „Bosman” z Nowogardu oraz młodzi piłkarze ze Szwecji i Szkocji rywalizowało w I turnieju charytatywnym piłki nożnej. Uczestnicy zbierali pieniądze na wsparcie mikołajkowej (grudniowej) edycji Zawodów Sportowych Dzieci i Osób Niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Nowogardzie. Udało się zebrać 4 tys. 158 zł.

Piłkarze z Nowogardu, Szczecina, Gryfic, Wysokiej Kamieńskiej, Goleniowa zagrali w turnieju piłkarskim, by wesprzeć nadchodzące zawody, które organizowane są przez Ewę Błaszczyk z Nowogardu od roku 2019 r.

- Dostrzegam niesamowite emocje, rywalizację na boisku wśród piłkarzy, którzy tak licznie się stawili pomimo deszczowej pogody. Ogromnie za to dziękuję. Na apel odpowiedzieli nawet młodzi piłkarze z takich krajów jak Szwecja i Szkocja. Przyjechali, by zagrać. Kibicowanie natomiast to już specjalność kibiców Pogoni Szczecin. Turniej objęty został patronatem medialnym przez „Kurier Szczeciński”, któremu bardzo serdecznie dziękuję za tę jakże fantastyczną współpracę, która twa już 5 lat – powiedziała Ewa Błaszczyk.

– Turniej to nie tylko chęć rywalizacji pomiędzy piłkarzami, ale chęć pomocy dla tych dzieci, które są niepełnosprawne, a mają też prawo do godnego życia i uczestnictwa np. w zawodach sportowych. Dlatego ja i chłopacy z FC Altana w Nowogardzie apelujemy, by nie być obojętnym na takie inicjatywy – powiedział nam Borys Sobczyk z zespołu piłkarskiego FC Altana z Nowogardu.

Obecność młodych piłkarzy, którzy przyjechali ze Szwecji i Szkocji była dla nowogardzian dużym zaskoczeniem.

- Jesteśmy drużyną o nietypowej nazwie X i przyjechaliśmy z krajów, gdzie piłka jest bardzo popularna – powiedział pan Tomasz trener ze Szkocji. – Oczywiście zagramy na swoim poziomie i tak, by z gry czerpać zabawę. Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Szkocji, dlatego pokażemy ducha walki na boisku i grę na bardzo dobrym poziomie. Cieszmy się, że do naszej drużyny mogliśmy zaprosić dwóch chłopców z Ukrainy.

W wyniku rozgrywek następujące miejsca zdobyli: I FC Goleniów, II Oldboje „Bosman”, III FC Altana z Nowogardu, IV SPR Stargard.

Tekst i fot. Jarosław Bzowy