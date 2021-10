Piłka nożna. Z Albanią mecz o wszystko

We wtorek o godz. 20.45 polscy piłkarze zagrają w Tiranie mecz o życie z Albanią, który praktycznie zadecyduje, czy będziemy mieli szansę walczyć w barażach o prawo gry na mistrzostwach świata w Katarze w przyszłym roku, czy też definitywnie tej szansy zostaniemy pozbawieni. Transmisja w TVP 1 od godz. 20.30, a od godz. 19.05 studio w TVP Sport (od godz. 16.15 w TVP Sport transmitowany będzie mecz eliminacyjny do mistrzostw Europy do lat 21: Polska - San Marino).

Jeśli Polska wygra z Albanią zostanie wiceliderem i będzie mieć prawie pewny udział w dwustopniowych barażach (z 12 zespołów awansują 3 najlepsze). W przypadku remisu, będziemy musieli liczyć na pomoc Anglików, ale jest wielce prawdopodobne, że nie przegrają oni na Wembley z Albanią, a wtedy wystarczy nam pokonać Andorę i Węgrów. Natomiast jeśli przegramy w Tiranie, to praktycznie stracimy wszelką nadzieję, bo Albania będzie sobie mogła pozwolić na porażkę z Anglikami i wystarczy jej wygrać u siebie z Andorą, by nie dać się wyprzedzić biało-czerwonym.

- Rozwijamy się z każdym meczem i nastawiamy się na to, aby w spotkaniu z Albanią sięgnąć po komplet punktów – powiedział trener Paulo Sousa. - Wtorkowy mecz będzie dla nas niezwykle ważny, ale wszystko zależy od nas...

Tak na marginesie nasuwa nam się uwaga, że kiedyś mecze „o życie" mieliśmy z Anglikami, Włochami, Niemcami, Hiszpanami czy Szwedami, a teraz mecz sezonu czeka nas z europejskim średniakiem, którego jeszcze nie tak dawno mieliśmy prawo traktować jako ewidentnego słabeusza... ©℗

(mij)

GRUPA I

Węgry - POLSKA 3:3

Andora - Albania 0:1

Anglia - San Marino 5:0

POLSKA - Andora 3:0

Albania - Anglia 0:2

San Marino - Węgry 0:3

Anglia - POLSKA 2:1

Andora - Węgry 1:4

San Marino - Albania 0:2

POLSKA - Albania 4:1

Andora - San Marino 2:0

Węgry - Anglia 0:4

San Marino - POLSKA 1:7

Albania - Węgry 1:0

Anglia - Andora 4:0

POLSKA - Anglia 1:1

Albania - San Marino 5:0

Węgry - Andora 2:1

POLSKA - San Marino 5:0

Andora - Anglia 0:5

Węgry - Albania 0:1

1. Anglia 19 23-2 6 1 0

2. Albania 15 11-6 5 0 2

3. POLSKA 14 24-8 4 2 1

4. Węgry 10 12-11 3 1 3

5. Andora 3 4-19 1 0 6

6. San Marino 0 1-29 0 0 7

12.10 godz. 20.45

Albania - POLSKA

Anglia - Węgry

San Marino - Andora

12.11 godz. 20.45

Andora - POLSKA

Anglia - Albania

Węgry - San Marino

15.11 godz. 20.45

POLSKA - Węgry

Albania - Andora

San Marino - Anglia