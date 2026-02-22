Piłka nożna. Wygrana piłkarek Pogoni w Łodzi

Udanie rozpoczęły rundę wiosenną szczecińskie piłkarki nożne, zwyciężając na wyjeździe w Łodzi, a z uwagi na pogodę, mecz odbył się na zapasowym boisku i nie doszło do planowanej transmisji telewizyjnej.



Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: UKS SMS Łódź - POGOŃ Szczecin 0:3 (0:2); 0:1 Kornelia Okoniewska (2), 0:2 Kornelia Okoniewska (29), 0:3 Alexis Legowski (87).

POGOŃ: Natalia Radkiewicz – Alicja Dyguś (89 Stamatia Ntarzanou), Alexis Legowski, Weronika Szymaszek, Zuzanna Radochońska - Isabella Cook, Lena Świrska (80 Blanka Zając), Suzuka Yosue - Dakyeong Choi (89 Wiktoria Zgrzeba), Kornelia Okoniewska (89 Zuzanna Rybińska), Zofia Giętkowska (72 Anastasija Poluhovica)

- Mecz przebiegał pod nasze dyktando, szczególnie w pierwszej połowie, w której zdobyliśmy dwie bramki - powiedział po meczu trener Pogoni Piotr Łęczyński. - Po przerwie spotkanie się wyrównało i obie strony miały swoje szanse, a SMS zagrażał nam głównie po kontratakach. Trzeci gol uspokoił mecz. Cieszę się z wygranej, bo w pucharze zagraliśmy słabo, a teraz jestem zadowolony z postawy drużyny.

Dwa spotkania odwołano z powodu zimy. Rozumiemy, że męska Ekstraklasa, z uwagi na mistrzostwa świata, gra w lutym, ale czemu PZPN zmusza do tego kobiety? Chyba terminarz Ekstraligi układały osoby, które mecze oglądają jedynie w TV lub z VIP-owskich lóż... ©℗ (PR)

Pozostałe wyniki: Pogoń T. - UJ Kraków 0:5, Śląsk - Górnik 0:1, AP Orlen - Czarni 1:0.

1. Czarni Sosnowiec 31 38-9 10 1 1

2. Górnik Łęczna 29 29-7 9 2 1

3. POGOŃ Szczecin 26 29-10 8 2 2

4. GKS Katowice 21 22-14 7 0 3

5. AP Orlen Gdańsk 17 16-19 5 2 5

6. Śląsk Wrocław 15 20-16 5 0 7

7. Rekord Bielsko-Biała 15 15-21 4 3 4

8. UKS SMS Łódź 12 16-22 3 3 6

9. UJ Kraków 11 13-20 2 5 5

10. Lech/UAM Poznań 11 10-23 3 2 5

11. Stomilanki Olsztyn 7 12-29 2 1 8

12. Pogoń Tczew 1 6-36 0 1 11

