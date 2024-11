Piłka nożna. Wojewódzkie finały „Z Orlika na Stadion". Zabójcy Bramek, czyli... dzika drużyna

Drużyna Talent ID, która wygrała zmagania wśród najstarszych zespołów. Fot. SP-69

W szczecińskiej Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zamoyskiego rozgrywane były wojewódzkie finały ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego „Z Orlika na Stadion" i najpierw w szranki rywalizacji stanęły dziewczęta - o czym już pisaliśmy na naszych łamach - a tydzień później o prawo gry w ogólnopolskim finale na Stadionie PGE Narodowym walczyli chłopcy, a turniej uroczyście otworzył Maciej Mateńko, prezes ZZPN i wiceprezes PZPN.



W kategorii do lat 13 rywalizowało 7 drużyn. W meczu o III miejsce SP-51 Szczecin przegrała z SP-7 Kołobrzeg 1:4, a w finale PSP Bezrzecze pokonała SP-7 Kołobrzeg 4:0. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dawid Gliwa (PSP Bezrzecze), najlepszym bramkarzem - Andrzej Dudek, natomiast królem strzelców zdobywca 10 goli - Nikodem Kozłowski (obaj SP-7 Kołobrzeg). Finał obejrzeli wyjątkowi goście, m.in. politycy i sportowcy, w tym była uczennica SP-69 Aleksandra Kuśmierczyk, zawodniczka Pogoni Szczecin, reprezentantka Polski, uczestniczka niedawnych mistrzostw świata w piłce nożnej do lat 17 na Dominikanie, w których Polki dotarły do ćwierćfinału.

W zmaganiach chłopców do lat 14 w meczu o III miejsce szczecińscy Zabójcy Bramek pokonali SP-3 Myślibórz 2:1, a w finale SP-3 Szczecinek w rzutach karnych 4:3 pokonała SP-7 Koszalin. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Hubert Kulesza (SP-7 Koszalin), królami strzelców zostali ex aequo zdobywcy 6 goli: Stanisław Stępczyński (SP-3 Ińsko) oraz Mikołaj Kilian, a za najlepszego bramkarza uznano Marcela Rygielskiego (obaj SP-3 Szczecinek).

W ostatnim dniu turnieju walczyli chłopcy w kategorii do lat 15, w tym drużyna gospodarzy, czyli SP-69, która w pojedynku o III miejsce uległa SP-7 Koszalin 2:3. W finale piłkarze Talent ID (zawodnicy trenujący w Pogoni Szczecin) pokonali OMS SP-5 Szczecinek 3:0. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Borys Staciwa (OMS SP-5 Szczecinek), najlepszym bramkarzem - Gabriel Żelazkowski, a tytuł króla strzelców zdobył pokonujący bramkarzy aż 13-krotnie Alex Wójtowicz (obaj Talent ID).

- Turniej uważam za udany, a organizacja tak dużych zawodów dla 48 drużyn i blisko 500 zawodniczek i zawodników to było duże wyzwanie - powiedział nam dyrektor SP-69 Robert Kamiński. - Razem z prezesem KS Future Damianem Peplińskim udało nam się zapewnić drużynom dobre warunki do gry oraz wszystko to, co zapisane było w trójstronnej umowie z fundacją Orły Sportu. Dużą pomoc i wsparcie otrzymałem z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, reprezentowanym przez pana Dawida Gajkowskiego. Turniej stał na wysokim poziomie i do finałów na Stadionie Narodowym awansowały naprawdę najlepsze zespoły z naszego województwa, chociaż na mnie największe wrażenie zrobiła jedna z niewielu prawdziwie dzikich drużyn na naszych finałach, czyli Zabójcy Bramek. (mij)