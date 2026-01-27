Piłka nożna. Włosi chcą Przyborka, wielka kasa na stole!

Transferowa karuzela rozkręca się na dobre. Pogoń pozyskała dzisiaj węgierskiego obrońcę Atillę Szalaia, ale może dojść do dosyć sensacyjnego ruchu w drugą stronę. Lazio Rzym miało złożyć atrakcyjną ofertę kupna 19-letniego pomocnika Portowców, Adriana Przyborka.
Taką informację podał portal Meczyki.pl. Dwukrotni mistrzowie Włoch oferują za Przyborka 4,5 miliona euro plus bonusy, oraz 15 procent od zysku z kolejnej sprzedaży zawodnika. Te wszystkie składowe mogłyby zapewnić Pogoni ponad 7 mln euro za 19-latka.
Według Meczyków negocjacje trwają i jest to ostateczna oferta Włochów, a transakcję chcieliby zamknąć jak najszybciej, czyli w obecnym oknie transferowym. Lazio zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli Serie A. Pomocnik Pogoni od kilku lat uważany był za bardzo duży talent. W 2024 roku znalazł się na liście 60. najbardziej utalentowanych 17-letnich piłkarzy świata, publikowanej przez dziennik „The Guardian”.
W Ekstraklasie zadebiutował w lutym 2023 roku mając 16 lat, 1 miesiąc i 17 dni. Młodszym od niego debiutantem z Pogoni był tylko Kacper Kozłowski. Przyborka od dłuższego czasu obserwował RB Salzburg słynący ze swojej akademii, a następnie odsprzedawania piłkarzy za duże kwoty. Jednak do transferu do Austrii nie doszło. Do tej pory Przyborek mogący grać jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy zanotował 69 występów w Ekstraklasie, w których strzelił 4 gole i miał 8 asyst. Prezentował dosyć nierówną formę, a po jesiennym meczu z Górnikiem Zabrze w Szczecinie został wygwizdany przez kibiców. Jest reprezentantem Polski począwszy od kategorii U-16 do U-19, a w tej ostatniej zanotował 6 występów. Jeśli sprzedaż Przyborka do Włoch dojdzie do skutku, to zostałby on drugim najdroższym piłkarzem wytransferowanym przez Pogoń. W 2022 roku szczeciński klub sprzedał Kozłowskiego do angielskiego Brighton za 11 milionów euro.
Jerzy Chwałek