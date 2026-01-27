Piłka nożna. Włosi chcą Przyborka, wielka kasa na stole!

Fot. Pogoń Szczecin

Transferowa karuzela rozkręca się na dobre. Pogoń pozyskała dzisiaj węgierskiego obrońcę Atillę Szalaia, ale może dojść do dosyć sensacyjnego ruchu w drugą stronę. Lazio Rzym miało złożyć atrakcyjną ofertę kupna 19-letniego pomocnika Portowców, Adriana Przyborka.

REKLAMA

Taką informację podał portal Meczyki.pl. Dwukrotni mistrzowie Włoch oferują za Przyborka 4,5 miliona euro plus bonusy, oraz 15 procent od zysku z kolejnej sprzedaży zawodnika. Te wszystkie składowe mogłyby zapewnić Pogoni ponad 7 mln euro za 19-latka.

Według Meczyków negocjacje trwają i jest to ostateczna oferta Włochów, a transakcję chcieliby zamknąć jak najszybciej, czyli w obecnym oknie transferowym. Lazio zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli Serie A. Pomocnik Pogoni od kilku lat uważany był za bardzo duży talent. W 2024 roku znalazł się na liście 60. najbardziej utalentowanych 17-letnich piłkarzy świata, publikowanej przez dziennik „The Guardian”.

W Ekstraklasie zadebiutował w lutym 2023 roku mając 16 lat, 1 miesiąc i 17 dni. Młodszym od niego debiutantem z Pogoni był tylko Kacper Kozłowski. Przyborka od dłuższego czasu obserwował RB Salzburg słynący ze swojej akademii, a następnie odsprzedawania piłkarzy za duże kwoty. Jednak do transferu do Austrii nie doszło. Do tej pory Przyborek mogący grać jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy zanotował 69 występów w Ekstraklasie, w których strzelił 4 gole i miał 8 asyst. Prezentował dosyć nierówną formę, a po jesiennym meczu z Górnikiem Zabrze w Szczecinie został wygwizdany przez kibiców. Jest reprezentantem Polski począwszy od kategorii U-16 do U-19, a w tej ostatniej zanotował 6 występów. Jeśli sprzedaż Przyborka do Włoch dojdzie do skutku, to zostałby on drugim najdroższym piłkarzem wytransferowanym przez Pogoń. W 2022 roku szczeciński klub sprzedał Kozłowskiego do angielskiego Brighton za 11 milionów euro.

Jerzy Chwałek

REKLAMA