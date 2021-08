Piłka nożna. Wieczór autorski Długosza

W Książnicy Pomorskiej odbył się wieczór autorski byłego bramkarza piłkarskiej Pogoni Szczecin Zbigniewa Długosza, który napisał biograficzną książkę „27 kroków". Tytuł odnosi się do dramatycznej sytuacji, gdy walczył o życie i ciężko chory musiał pokonać właśnie tyle kroków z samochodu do domu, robiąc po drodze cztery przerwy na odpoczynek. Z książki dowiadujemy się o jego grze w Śląsku Wrocław i Pogoni Szczecin oraz o wielu zakulisowych sytuacjach związanych nie tylko ze sportem.

Na spotkaniu, które prowadził długoletni zapalony kibic Pogoni Daniel Trzepacz, było kilku kolegów ze studiów autora książki, którzy zadawali dociekliwe pytania, choć i tak znali odpowiedzi... Dowiedzieliśmy się więc, do jakich forteli musiał uciekać się bramkarz, by pogodzić naukę ze sportem oraz jak radził sobie na studium wojskowym, gdzie wpajano miłość do Związku Radzieckiego i straszono zgniłą Ameryką, wymierzającą atomowe głowice w przeprawy na Odrze w tym w Dziewoklicz.

Książkę „27 kroków" nabyć można w internecie (wydawnictwo.kadruk.pl) oraz w księgarni na Ryneczku Pogodno. ©℗

(mij)

Fot. Maciej Kulis (Książnica Pomorska)