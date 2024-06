Piłka nożna. Weekendowe finały UEFA Regions' Cup

Mecz ZZPN z Pomorskim ZPN. Fot. Monika HIRNIAK

Reprezentacja Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej przebrnęła przez eliminacje makroregionalne i od piątku do niedzieli na kujawsko-pomorskich stadionach wystąpi w ogólnopolskich finałach kwalifikacji do międzynarodowych rozgrywek UEFA Regions' Cup.



Do reprezentacji województwa powoływani mogą być jedynie zawodnicy, którzy nigdy nie podpisywali kontraktu zawodowego, a więc turniej jest mistrzostwami Polski amatorów. ZZPN zagra w piątek o godz. 17 w Łuchowie z Dolnośląskim ZPN, w sobotę o godz. 17 na stadionie Gwiazdy w Bydgoszczy z Łódzkim ZPN i w niedzielę o godz. 11 w Łochowie z Podkarpackim ZPN. Zwycięzca turnieju nie tylko zdobędzie tytuł mistrza kraju, ale wystąpi w europejskich eliminacjach, które w dniach 17-26 sierpnia odbędą się w Kazachstanie. Europejski finał odbędzie się latem 2025 roku. W makroregionalnych eliminacjach nasz zespół wyeliminował najpierw Pomorski ZPN (0:0 i wygrana w karnych), a następnie gospodarzy turnieju finałowego - Kujawsko-Pomorski ZPN (2:1).

Kadra ZZPN: Aleksander Sobierajski, Dawid Szala, Jakub Maszka, Kacper Żmudź (wszyscy Vineta Wolin), Aleksander Sobczak, Fabian Pach, Bartłomiej Babiak, Kamil Bartoszyński (wszyscy Kluczevia Stargard), Fabian Walaszczyk, Cezary Zalewski (obaj Gwardia Koszalin), Dominik Pawłowski, Alan Krauze (obaj Bałtyk Koszalin), Julian Kaminski, Maciej Ignasiak (obaj Błękitni Stargard), Radosław Cyburt (Sparta Gryfice), Jędrzej Góral (Pogoń Szczecin), Błażej Jezierski (Flota Świnoujście), Gracjan Matuszak (Iskierka Mirand Szczecin), Jan Król (Darłovia Darłowo) oraz sztab szkoleniowy (Maciej Majewski, Wojciech Szurko, Dawid Bidny, Jan Skuratowski). (mij)