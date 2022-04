Piłka nożna. Ważna wygrana Olimpii w Gdańsku

W spotkaniu 17. kolejki Ekstraligi kobiet Olimpia Szczecin wygrała na wyjeździe z zespołem AP LOTOS Gdańsk 3:1.

Ekstraliga piłkarek nożnych: AP LOTOS Gdańsk - OLIMPIA Szczecin 1:3 (1:1); 0:1 Szymaszek (11 karny), 1:1 Grzywińska (27), 1:2 Ziemba (88), 1:3 Ziemba (90+2).

Olimpia: Radkiewicz - Michalczyk, Brzozowska, Dzhurenko, Szymaszek (87 Radochońska) - Brodzik, Garbowska (62 Ziemba), Shahbazyan (84 Szcześniak) - Lipiejko (72 Kuśmierczyk) Oleszkiewicz (90 Czartoryska), Kalinina

Spotkanie dobrze rozpoczęło się dla olimpijek. Już w 11. minucie Olimpia otrzymała rzut karny po zagraniu piłki ręką przez Jagodę Szewczuk. Jedenastkę pewnie wykorzystała Weronika Szymaszek. W 23. minucie z rzutu wolnego uderzała Gabriela Zimecka, ale piłka minęła prawy słupek bramki Olimpii. Wyrównanie nastąpiło parę minut później. W 27. minucie gola wślizgiem z bliskiej odległości zdobyła Zuzanna Grzywińska. W 44. minucie dobry strzał z zza pola karnego oddała jeszcze Zimecka, ale dobrze broniła Natalia Radkiewicz.

W drugiej połowie więcej okazji stworzyła sobie Olimpia, która częściej przebywała na połowie rywalek. W 62. minucie spotkania dobrą okazję miała Patrycja Ziemba, która w pełnym biegu oddała strzał zza pola karnego, ale nie trafiła czysto w piłkę i uderzyła obok bramki. Pod koniec spotkania ta sama zawodniczka strzałem z bliskiej odległości dała prowadzenie Olimpii. Cała akcja rozpoczęła się od wyrzutu piłki z autu. Ostatnia bramka to nieporozumienie w polu karnym między obrończynią, a bramką LOTOS-u, które wykorzystała Ziemba, strzelając drugą bramkę w tym spotkaniu.

Olimpia odniosła bardzo ważne zwycięstwo, które pozwoliło jej opuścić strefę spadkową. Przed spotkaniem to szczecinianki były bardziej zmotywowane i pokazały to na boisku. Do końca sezonu pozostało jeszcze pięć kolejek, a najbliższy mecz to domowe spotkanie z AZS UJ Kraków.

